Лишь 19% волгоградцев получают выше среднего по стране

В Волгоградской области лишь 19% работников получают заработную плату выше среднероссийской, которая составляет 108 тысяч рублей. Такие данные, как передает ИА «Высота 102», озвучили 17 августа эксперты РИА Рейтинг по результатам проведенного исследования.

Это уже пятый ежегодный рейтинг регионов России по уровню высоких зарплат. За год Волгоградская область спустилась в этом исследовании на три позиции вниз – с 53 на 56 место. В прошлом году доля жителей, которые могли похвастаться высокими зарплатами была чуть больше – 19,4%, а тех, кто получает больше двух средних зарплат – 2,9%.

Отметим, что в Волгоградской области в новом рейтинге без изменений осталась доля работников с зарплатами больше двух среднероссийских – это все те же 2,9%.

В своих расчетах эксперты опирались на среднемесячные зарплаты на крупных и средних предприятиях, без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен в период с апреля 2025 года по апрель 2026-го.

Выяснилось, что богаче живут жители Астраханской области – они 46-е в рейтинге. Здесь доля тех, кто получает выше среднего составляет 21,8%, а больше двух среднероссийских зарплат – 4,8%. Примечательно, что Ростовская область, наоборот, находится на 57 месте – на строчку ниже Волгоградской с показателями в 19% и 3% соответственно.

Лидерами рейтинга являются ЯНАО, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Фото из архива V102.RU