Главное

В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий Ростовщиков Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Под Ростовом раскопали погребение знатного воина II–III веков
В Ростове-на-Дону, на территории Нижне-Гниловского городища, археологи обнаружили катакомбное погребение, датируемое II–III веками нашей эры. Как передает Привет-Ростов, захоронение оказалось разграбленным ещё в древности, но учёным удалось найти...
Федеральные новости
 В Черном море рядом с Севастополем зафиксировали землетрясение
В Чёрном море случилось землетрясение магнитудой 3,4 балла. Как сообщает ИА «Живая Кубань», колебания зафиксировали минувшей ночью в 01:22.  Уточняется, что подземный толчок был рядом с Севастополем, расстояние до...
Экономика

Лишь 19% волгоградцев получают выше среднего по стране

Экономика 17.08.2026 13:19
0
17.08.2026 13:19


В Волгоградской области лишь 19% работников получают заработную плату выше среднероссийской, которая составляет 108 тысяч рублей. Такие данные, как передает ИА «Высота 102», озвучили 17 августа эксперты РИА Рейтинг по результатам проведенного исследования.

Это уже пятый ежегодный рейтинг регионов России по уровню высоких зарплат. За год Волгоградская область спустилась в этом исследовании на три позиции вниз – с 53 на 56 место. В прошлом году доля жителей, которые могли похвастаться высокими зарплатами была чуть больше – 19,4%, а тех, кто получает больше двух средних зарплат – 2,9%.

Отметим, что в Волгоградской области в новом рейтинге без изменений осталась доля работников с зарплатами больше двух среднероссийских – это все те же 2,9%.

В своих расчетах эксперты опирались на среднемесячные зарплаты на крупных и средних предприятиях, без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого субъекта РФ корректировалась на региональный уровень цен в период с апреля 2025 года по апрель 2026-го.

Выяснилось, что богаче живут жители Астраханской области – они 46-е в рейтинге. Здесь доля тех, кто получает выше среднего составляет 21,8%, а больше двух среднероссийских зарплат – 4,8%. Примечательно, что Ростовская область, наоборот, находится на 57 месте – на строчку ниже Волгоградской с показателями в 19% и 3% соответственно. 

Лидерами рейтинга являются ЯНАО, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.08.2026 13:19
Экономика 17.08.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.08.2026 10:42
Экономика 17.08.2026 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.08.2026 10:21 Реклама
Экономика 17.08.2026 10:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.08.2026 14:12
Экономика 16.08.2026 14:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.08.2026 13:21
Экономика 16.08.2026 13:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.08.2026 14:35 Реклама
Экономика 14.08.2026 14:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2026 13:35
Экономика 14.08.2026 13:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.08.2026 13:18
Экономика 14.08.2026 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2026 09:27
Экономика 14.08.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2026 13:39 Реклама
Экономика 13.08.2026 13:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2026 11:43
Экономика 13.08.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2026 09:33 Реклама
Экономика 13.08.2026 09:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2026 06:46
Экономика 13.08.2026 06:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2026 21:55
Экономика 12.08.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2026 21:24
Экономика 12.08.2026 21:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
Арбузный фестиваль в Камышине – 2026: программа на 22 августаСмотреть фотографии
13:19
Лишь 19% волгоградцев получают выше среднего по странеСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде грузчик взыскал с «Вайлдберриз» компенсацию за недопуск к работеСмотреть фотографии
12:18
В Волжском предприниматель умудрился превратить тунца в морского слизняСмотреть фотографии
12:13
Волгоградские горноспасатели вошли в число лучших в РоссииСмотреть фотографии
11:59
Бочаров поручил завершить подготовку школ к 1 СентябряСмотреть фотографии
11:31
Под Ростовом раскопали погребение знатного воина II–III вековСмотреть фотографии
11:26
Экологи рассказали о голландском патогене, поразившем леса под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:10
Пострадали двое младенцев и трое взрослых: озвучены подробности массового ДТП с детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:06
Бочаров почтил память Героя России Валерия РостовщиковаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий РостовщиковСмотреть фотографии
10:42
Налоги при покупке доли в бизнесе рассчитывают по-новому. Что изменилось?Смотреть фотографии
10:22
В Черном море рядом с Севастополем зафиксировали землетрясениеСмотреть фотографии
10:21
Урожай на автопилоте. В Садах Придонья стартовал сезон механизированной уборки яблокСмотреть фотографии
10:15
При атаке БПЛА в ЛНР погиб ростовчанинСмотреть фотографии
10:06
Виновник ДТП выплатит 700 тыс. рублей обездвиженной на 11 месяцев волгоградкеСмотреть фотографии
10:01
В МВД призвали волгоградцев рассказать о культивирующих запрещёнку соседяхСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде задержаны подозреваемые в коммерческом подкупе: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Минобороны сообщило об очередном разрушительном ударе по портам УкраиныСмотреть фотографии
09:14
Эксперты назвали самые дефицитные профессии на волгоградском рынке трудаСмотреть фотографии
08:58
Щербаков взял бронзу ЧЕ – и сразу два рекордаСмотреть фотографии
08:26
Дубовка Волгоградской области вошла в тройку популярных туров у россиянСмотреть фотографии
07:50
Силы ПВО подавили воздушную атаку ВСУ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:37
Волевая выездная победа «Ротора»: штрафной на последней минуте принёс победу в КраснодареСмотреть фотографии
07:26
Волгоградцам сообщили, когда нужно менять деньгиСмотреть фотографии
06:57
Пенсии волгоградцев увеличат автоматически в трех случаяхСмотреть фотографии
06:35
Волгоградская область сохранит до 31 августа повышенные выплаты контрактникамСмотреть фотографии
06:19
Жители Волгоградской области пережили 7-часовую угрозу атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:00
Рейс из Москвы задерживается после ночной угрозы БПЛА в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:24
Прогулку на дереве двух медвежат снял волгоградский киперСмотреть фотографииCмотреть видео
 