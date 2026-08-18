Военные пенсии в Волгоградской области проиндексируют с 1 октября





С 1 октября 2026 года военные пенсии жителей Волгоградской области будут проиндексированы. Соответствующие параметры заложены в федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Базовый коэффициент повышения, указанный в документе, составляет 4%. Однако итоговый размер прибавки может превысить эту величину, поскольку военные пенсии напрямую зависят от размера денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация окладов проводится одновременно.

Окончательный коэффициент индексации, как правило, утверждается в сентябре и рассчитывается с учётом фактической инфляции за прошедший год. По данным Банка России, годовая инфляция в июле 2026 года достигла 5,98%. В 2025 году индексация окладов и пенсий данной категории составила 7,6%.

Помимо военных, перерасчёт с 1 октября коснётся пенсионеров силовых структур, приравненных к военным по статусу: сотрудников Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других ведомств. Индексация для всех указанных категорий проводится автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Страховые и социальные пенсии индексируются в иные сроки — с 1 января и с 1 апреля соответственно.

Ранее, с 1 августа 2026 года, в Волгоградской области уже был произведён перерасчёт выплат для ряда категорий граждан: получателей страховых и накопительных пенсий, граждан старше 80 лет, а также бывших лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности.