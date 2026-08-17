



Разовые выплаты в размере 100 тысяч рублей переведены выпускникам школ Волгоградской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам, а также победителям регионального этапа всероссийской олимпиады. Напомним, соответствующее решение было принято в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

Как сообщили в региональном комитете образования и науки, средства получили все стобалльники 2026 года. Выпускники, сдавшие экзамены на максимальный балл, живут в Волгограде, Михайловке, Волжском, Камышине, Урюпинске, Фролово, а также в Жирновском, Палласовском, Еланском, Алексеевском и Камышинском районах.

Также по 100 тысяч рублей (вместо прежних 50 тысяч) выплачено победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – за каждую победу в 2025–2026 учебном году.

Для тех, кто решит продолжить обучение в волгоградских вузах, предусмотрена дополнительная поддержка: ещё 100 тысяч рублей и именная стипендия в 10 тысяч рублей в течение первого курса. Выплата будет назначена по одному из оснований – либо за высокие баллы ЕГЭ, либо за победу в олимпиаде.

Новые меры поддержки направлены на закрепление талантливой молодёжи в регионе и подготовку квалифицированных кадров. Они реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и дополняют уже действующую в области систему работы с одарёнными школьниками: олимпиадное движение, профильные классы, обновление программ и создание современной образовательной инфраструктуры.

На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров также актуализировал задачи по подготовке школ региона к новому учебному году.