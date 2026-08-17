Под Ростовом раскопали погребение знатного воина II–III веков





В Ростове-на-Дону, на территории Нижне-Гниловского городища, археологи обнаружили катакомбное погребение, датируемое II–III веками нашей эры. Как передает Привет-Ростов, захоронение оказалось разграбленным ещё в древности, но учёным удалось найти фрагменты оружия и ременного набора, а также установить, что здесь был похоронен знатный воин.

Исследования проходили в районе улиц Всесоюзной и Малиновского на территории Нижне-Гниловского городища и его некрополя. Работы начались перед строительством частного дома. В грунте археологи заметили необычное пятно, а после расширения раскопа установили, что это вход в катакомбу. Её глубина составила около 6 метров.

Раскопки велись с декабря 2025 года по начало апреля 2026-го на площади 236 кв. м.

Погребение оказалось разграблено ещё в древности. Кости мужчины, умершего в возрасте примерно 35–45 лет, нашли не на дне погребальной камеры, а ближе к поверхности входного колодца – вероятно, грабители вытащили тело, чтобы снять с него ценные предметы. В камере сохранились фрагменты гроба, навершие меча и элементы ременного набора. Антропологи также зафиксировали у мужчины признаки спондилеза (поражения позвоночника).

По глубине катакомбы и наличию оружия археологи сделали вывод, что здесь мог быть похоронен знатный воин. Вокруг погребения обнаружено большое количество фрагментов керамики II–III веков – часть посуды, вероятно, осталась после погребальной тризны.

Примерно в 20 метрах от катакомбы нашли ещё одно захоронение – женское. В нём сохранились сосуды и окислившееся зеркало. Древнее погребение оказалось в непосредственной близости от водопроводной трубы советского периода.

Ещё одна катакомба расположена менее чем в метре от исследованного объекта, но она уходит на соседний участок. Из-за газовой опоры, забора и построек раскопать её сейчас невозможно. Участок законсервировали и засыпали.

Все обнаруженные археологические предметы передадут в один из музеев Ростовской области. Руководитель раскопок Дмитрий Швырков отметил, что коллекция представляет интерес для будущей музейной экспозиции.

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