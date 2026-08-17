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Экономика

Кредитный портфель волгоградского бизнеса достиг 345,7 млрд рублей

Экономика 17.08.2026 17:30
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17.08.2026 17:30


Объем кредитных обязательств предприятий Волгоградской области по состоянию на 1 июля 2026 года составил 345,7 млрд рублей, увеличившись за год на 4,6%. Основной прирост обеспечили крупные компании, чей портфель вырос почти на 10% – прежде всего за счёт промышленных предприятий металлургической и химической отраслей.

При этом кредитная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает снижаться – этот тренд сохраняется с сентября 2024 года.

Как отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин, темпы роста корпоративного кредитования в регионе заметно замедлились по сравнению с прошлым годом.

– Если в середине 2024 года кредитный портфель предприятий показывал рост около 30%, то во втором квартале нынешнего года темп его прироста замедлился до 4–5,5%. Свою роль здесь сыграло и то, что банки стали более тщательно подходить к отбору заёмщиков, в том числе в корпоративном сегменте. По прогнозу Банка России, по итогам 2026 года в целом по стране обязательства бизнеса по кредитам увеличатся на 7–11%, – пояснил Роман Рахматулин.

По данным на 1 июля, остатки денежных средств на расчётных счетах волгоградских организаций за год выросли на 3,8%, до 82,9 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей увеличились на 7,6% и достигли 27,2 млрд рублей. В то же время объём депозитов юридических лиц в регионе сократился за год на 1,6%.

*Все годовые приросты в материале скорректированы с учётом валютной переоценки.

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