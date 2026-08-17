Бочаров поручил завершить подготовку школ к 1 Сентября





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе за парты сядут более 468 тысяч учащихся, в том числе 22 тысячи первоклассников и 42 тысячи первокурсников.

Подготовка образовательных организаций проходит в плановом режиме и охватывает более 1370 учреждений, в том числе 702 школы. Все работы организованы с учётом требований безопасности в условиях режима повышенной готовности, действующего на территории региона в соответствии с Указом Президента РФ №757 от 19 октября 2022 года.

Губернатор обратил внимание, что в новом учебном году школы региона будут работать с учётом ряда изменений, утверждённых Министерством просвещения России. Поставлена задача обеспечить методологическую готовность педагогов и довести до родителей всю необходимую информацию до начала занятий.

Глава региона также напомнил о введении существенных мер поддержки для школьников — победителей предметных олимпиад и выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ. При поступлении в местные вузы и ссузы эти меры будут усилены.

Для обеспечения безусловной готовности учреждений к новому учебному году Андрей Бочаров поручил:

– завершить все подготовительные и ремонтные работы до установленных сроков;

– провести педагогические совещания до 1 сентября;

– до 1 сентября провести совместное заседание Координационного совещания, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба по вопросам безопасности объектов образования, антитеррористической защищённости и пожарной безопасности, а также организации дорожного движения по маршрутам следования школьников и студентов;

– Доклад о готовности системы образования должен быть представлен главе региона до 28 августа.

Кроме того, губернатор поручил всем заместителям, руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований принять личное участие в торжественных линейках 1 сентября.