



В ближайшие двое суток, 18 и 19 августа, в Волгограде прогнозируется повышенная геомагнитная активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, индекс Kp может достигать 4 баллов, что соответствует возбуждённому состоянию магнитосферы, но не является полноценной магнитной бурей (она начинается с 5 баллов).

Прогноз на 18 августа

Согласно прогнозам, утром во вторник, 18 августа, примерно с 06.00 до 08.00, ожидается пик возмущений – уровень 4 балла. Затем солнечная активность снизится до 3 баллов. Вероятность развития полноценной магнитной бури, по оценкам учёных, не превышает 7% .

Прогноз на 19 августа

В среду, 19 августа, специалисты также прогнозируют геомагнитные возмущения, хотя их интенсивность, по предварительным данным, будет ниже. По календарю геомагнитных бурь XRAS, этот день отмечен как период возможных колебаний .

Рекомендации для метеочувствительных

Хотя серьёзной опасности для здоровья возмущения уровня 4 балла не представляют, метеозависимые люди могут субъективно ощущать некоторые изменения: головную боль, усталость, нарушения сна или раздражительность. Врачи советуют в эти дни избегать физического и эмоционального переутомления, соблюдать привычный режим сна и не перегружать организм.

Прогнозы геомагнитной обстановки могут корректироваться по мере поступления новых данных о солнечной активности.