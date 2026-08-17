



С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу приказ Минтранса, который устанавливает единый режим труда и отдыха для профессиональных водителей. Как сообщает «Парламентская газета», главное нововведение – ограничение рабочей недели 40 часами.

По данным издания, в исключительных случаях допускается суммированный учёт рабочего времени в пределах месяца, а при необходимости – до трёх месяцев, но только с согласия профсоюза. Продолжительность смены по-прежнему не должна превышать 10 часов, однако её можно продлить до 12 часов при разделении рабочего дня на части.

Двенадцатичасовые смены по согласованию с работником разрешены для таксистов, инкассаторов, водителей медицинских, аварийных и коммунальных служб. Для водителей пригородных маршрутов такое продление возможно только с одобрения профсоюза.

Меняются и правила отдыха: еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 45 часов. Работодатель может сократить его до 24 часов, но не чаще одного раза в две недели, а разницу необходимо компенсировать в течение следующих трёх недель.

Новые требования не распространяются на водителей, обслуживающих органы власти, сотрудников МЧС, МВД, скорой помощи, военнослужащих, а также на международных перевозчиков и водителей, работающих внутри предприятий без выезда на дороги общего пользования.

Как отметил эксперт рабочей группы при Правительстве Дмитрий Попов, приказ Минтранса носит технический характер и унифицирует уже существующие в ПДД нормы. Однако, по его словам, главная проблема – контроль за соблюдением режима труда.

– У нас люди уже научились обходить одометры, – цитирует эксперта «Парламентская газета». – Выходом могло бы стать введение серьёзных штрафов для юридических лиц. Но тогда зарплаты водителей могут снизиться, а стоимость перевозок – вырасти.