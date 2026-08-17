Волжский городской суд удовлетворил иск к фотографу, которая не передала все снимки с венчания и использовала их в рекламе без согласия молодоженов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, с ответчицы взыскано более 12 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, летом 2025 года невеста заключила договор с фотографом на съёмку венчания. Стоимость услуг составила 3 500 рублей. Предоплата была внесена сразу, остаток оплачен в день съёмки. Согласно договору, фотограф должна была передать снимки в течение 14 дней.

Однако, итоги работы фотографа новобрачные увидели только в ноябре 2025 года и не в полном объёме. Девять фотографий заказчица так и не получила, а за их передачу ответчик потребовала доплату 1 350 рублей, что не было оговорено заранее. Кроме того, фотограф разместила снимки клиентки в интернете в рекламных целях без её согласия. На требование исполнить обязательства фотограф заблокировала заказчицу.

В суде установлено, что оплата была произведена полностью, что подтверждается скриншотами переписки. Фотографии переданы не в полном объёме, а согласие на публикацию истец не давала.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал фотографа передать заказчице оставшиеся снимки, удалить изображения со съёмки из интернета, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ предоставления полного объема фото.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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