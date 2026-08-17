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Общество

В Волгоградской области стартовала «Сталинградская киберлига»

Общество 17.08.2026 17:19
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17.08.2026 17:19


На базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области стартовал проект «Сталинградская киберлига». Одним из ключевых партнёров выступило Управление Росгвардии по Волгоградской области, обеспечившее содержательную и практическую часть мероприятия.

В рамках турнира сформированы две суперкоманды – города-героя Волгограда и города Волжского. В основе игрового цикла – российский мобильный тактический шутер, где прототипами героев выступают бойцы российского спецназа. Это подчёркивает связь виртуального состязания с реальными служебными задачами подразделений Росгвардии.


Важной частью программы стала экспозиция спецтехники Росгвардии. С ней ознакомились гости мероприятия и курсанты летней военно-спортивной смены «Время юных героев». Демонстрация оборудования показала, как цифровые навыки и тактическое мышление, развиваемые в киберспорте, соотносятся с реальными задачами по обеспечению безопасности.

– Сегодня здесь собрались представители разных сфер: от бизнеса до силовых структур. Росгвардия видит в киберспорте огромный потенциал для формирования положительного образа военнослужащего. Через этот проект мы хотим показать, что современные технологии могут служить не только развлечению, но и воспитанию будущих защитников Родины, – отметил врио замначальника Управления Росгвардии региона Дмитрий Чехольский.


Ярким практическим элементом стал шоу-матч по фаертагу на тактическом поле лагеря «Авангард». В состязании сошлись сотрудники СОБР «Вектор» Росгвардии и профессиональные спортсменки лазертаг-команды «Валькирии». Командный бой в формате 5×5 продемонстрировал важность слаженности действий, тактики, скорости реакции и способности работать на общий результат.

Перед матчем участники преодолели полосу препятствий, что укрепило командный дух и показало, как физическая подготовка и тактические навыки дополняют цифровую составляющую проекта. Матч прошёл в товарищеской атмосфере и завершился дружественным результатом.


– Развитие киберспорта в «Авангарде» – часть системной работы. Мы учим ребят мыслить стратегически, быстро принимать решения и работать в команде – это напрямую связано с задачами оборонно-спортивной подготовки молодёжи, – подчеркнул координатор лагеря «Авангард» Алексей Кузьмин.

Участники презентации, включая представителей компании-организатора InterGlobalGame и Центра «ВОИН», особо отметили вклад Росгвардии в формирование содержательного ядра проекта. Сочетание цифровых форматов с практическими элементами, ориентированными на реальные задачи силовых структур, делает «Сталинградскую киберлигу» уникальным инструментом патриотического и профессионально ориентированного воспитания.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области

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