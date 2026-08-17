В Волгоградской области сотрудники Россельхознадзора выявили в электронных ветеринарных сопроводительных документах на продукцию из тунца подозрительные метаморфозы.

Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, индивидуальный предприниматель в Волжском допустил серьезные неточности в указании сырья, в результате чего тунец по документам фактически превратился в морского слизня.

– Из сырья «тунец сушено-вяленый» изготовлена продукция «липаровые рыбы (тунец) сушено-вяленые с перцем». Однако, липаровые рыбы – это целое семейство морских лучепёрых рыб из отряда скорпенообразных, а тунец относится к семейству скумбриевых, – пояснили в Россельхознадзоре.

Согласно открытым источникам, липаровые рыбы еще называют морскими слизнями, которые обитают на глубине океанов.

Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушений в оформлении сопроводительных документов.

Фото из архива V102.RU