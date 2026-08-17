



В минувшие выходные на спортивном фестивале «Ultra100» в Волжском работала интерактивная площадка, посвящённая раздельному сбору и экологичным привычкам. Организатором зоны выступил региональный оператор по обращению с отходами – «ЭкоЦентр».

Гостям площадки рассказали о том, как можно организовывать пикники с минимальным воздействием на природу, и объяснили, почему многоразовая посуда предпочтительнее одноразовой. После лекции состоялся розыгрыш полезных предметов для отдыха на природе: сумок, бутылок, рюкзаков и ланч-боксов.





Главный приз – вместительная корзина с набором многоразовой посуды, пледом и термоотсеком – достался ученице школы №23 Ольге Ломовцевой.

– Я сама являюсь волонтёром, поэтому тема экологии мне очень близка. У нас в семье четверо детей, а мама обожает активный отдых. Мы часто путешествуем и устраиваем выезды на природу. Раньше для таких пикников мы постоянно закупали одноразовую посуду, которая сразу отправлялась в мусор. Теперь эта корзина станет нашим постоянным спутником. Больше никакого лишнего мусора, – рассказала Ольга.

На территории фестиваля также были установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, которые после мероприятия вывезли на мусоросортировочный комплекс.