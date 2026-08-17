Волгоградцам предлагают отправить письмо на МКС или в Арктику

Необычную услугу для взрослых жителей Волгоградской области подготовили сотрудники почты. Если дети традиционно пишут письма Деду Морозу, то их родителям предлагают отправить послание космонавтам или полярникам, рассказали в облкоминформтехнологии.

Так, почта уже подготовила ряд адресов, в числе которых российские станции «Мирный», «Восток» или «Новолазаревская» в Антарктиде, а также самое северное почтовое отделение на острове Хейс российского архипелага Земля Франца-Иосифа, где работает Объединенная гидрометеорологическая станция им. Е.К. Фёдорова.

Корреспонденцию исследователям доставят с попутными экспедиционными судами.

Также можно отправить почтовый привет в самое высокогорное почтовое отделение в Европе на склоне Эльбруса. Письмо для космонавтов можно написать и в Центр подготовки, а если повезет, то его доставят прямо на борт МКС.

Сотрудники почты советуют положить внутрь своего конверта второй с маркой и обратным адресом, чтобы получить ответ. В самом послании следует вежливо попросить поставить местный штемпель, написать пару слов или дать автограф.

Фото из архива V102.RU