



Уром 17 августа в селе Полоцкое Самойловского района Саратовской области произошла трагедия. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции, в 6:30 водитель автомобиля ВАЗ-2112, 25-летний мужчина, не справился с управлением и съехал с дороги в водоём.

Машина, сообщают саратовские журналисты, почти полностью ушла под воду. В салоне находились пять человек. Спастись удалось только одному пассажиру.

По уточнённым данным Госавтоинспекции, погибли водитель и трое пассажиров: 19-летняя девушка и две 16-летние девушки. Таким образом, среди жертв – двое несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе техническое состояние автомобиля и условия движения.