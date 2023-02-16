Экономика

Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгоградской области

Экономика 16.02.2023 13:13
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16.02.2023 13:13


Сегодня, 16 февраля, депутаты Волгоградской областной думы приняли сразу в двух чтениях изменения в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Как сообщили в областной думе, корректировка главного финансового документа Волгоградской области потребовалась в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и необходимостью перераспределения средств по отдельным направлениям.

Так, согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2023 году доходы регионального бюджета сокращены на 29,5 миллиона – до 153,7 миллиарда рублей за счет уменьшения безвозмездных поступлений. Расходы также сокращены на эту же сумму до 159,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в текущем году составит 6,2 миллиарда рублей. В 2024 и 2025 годах бюджет утвержден с профицитом 3 и 5,8 миллиарда рублей соответственно.

В текущем году на 2 миллиарда рублей увеличено финансирование госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области». Субсидия на указанную сумму в виде имущественного взноса будет предоставлена областному фонду жилья и ипотеки для реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Всего до 2025 года на мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области планируется направить 8 миллиардов рублей.

Увеличены также ассигнования на социальную политику, образование, здравоохранение. 

Как сообщил депутатам первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, все социальные обязательства будут выполнены. Между тем, как уточнил главный финансист региона, сегодня существуют проблемы, которые связаны с волатильностью рынка, текущей ситуацией и изменениями в налоговом законодательстве. Так, в связи с введением с 1 января 2023 года Единого налогового счета – нового способа учета начисленных и уплаченных налогов и взносов – средства в бюджеты регионов поступают только один раз в месяц. В этой связи, как отметил Дорждеев, возникают определенные проблемы. Переходный период, по его мнению, продлится примерно полгода.

Согласно принятым изменениям, в 2023 году финансирование увеличится:

- на 115,7 млн рублей по госпрограмме «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области». Эти средства пойдут на ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», и оказание социальной помощи отдельным категориям граждан. 
- На 49,2 млн рублей по госпрограмме «Развитие образования в Волгоградской области».
- На 2,1 млн рублей по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Волгоградской области».
- На 2,6 млн рублей по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области».
- 99,8 млн рублей предусмотрены на региональную госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», основная часть из них пойдет на поддержку малого и среднего предпринимательства, гранты на осуществление молодежных и социальных проектов. 
- На 37,6 млн рублей увеличены ассигнования на госпрограмму «Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности». Средства предназначены для пополнения регионального Фонда развития промышленности и будут использоваться для льготного кредитования предприятий.
Сокращение расходов в бюджете 2023 года произошло по следующим направлениям:
- на 906,9 млн рублей по госпрограмме «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области»;


- на 61,5 млн рублей по подпрограмме «Развитие профессионального образования»;
- на 5 млн рублей по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,в  том числе в амбулаторных условиях»;
- на 833,6 млн рублей по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области»;

- на 73,3 млн рублей по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения Волгоградской области»;
- на 5,3 млн рублей по госпрограмме «Развитие рынка труда и обеспечение занятости Волгоградской области».

Фото: Волгоградская областная дума

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