Депутаты скорректировали дефицитный бюджет Волгоградской области

Сегодня, 16 февраля, депутаты Волгоградской областной думы приняли сразу в двух чтениях изменения в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Как сообщили в областной думе, корректировка главного финансового документа Волгоградской области потребовалась в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и необходимостью перераспределения средств по отдельным направлениям.

Так, согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2023 году доходы регионального бюджета сокращены на 29,5 миллиона – до 153,7 миллиарда рублей за счет уменьшения безвозмездных поступлений. Расходы также сокращены на эту же сумму до 159,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в текущем году составит 6,2 миллиарда рублей. В 2024 и 2025 годах бюджет утвержден с профицитом 3 и 5,8 миллиарда рублей соответственно.

В текущем году на 2 миллиарда рублей увеличено финансирование госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области». Субсидия на указанную сумму в виде имущественного взноса будет предоставлена областному фонду жилья и ипотеки для реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Всего до 2025 года на мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области планируется направить 8 миллиардов рублей.

Увеличены также ассигнования на социальную политику, образование, здравоохранение.

Как сообщил депутатам первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, все социальные обязательства будут выполнены. Между тем, как уточнил главный финансист региона, сегодня существуют проблемы, которые связаны с волатильностью рынка, текущей ситуацией и изменениями в налоговом законодательстве. Так, в связи с введением с 1 января 2023 года Единого налогового счета – нового способа учета начисленных и уплаченных налогов и взносов – средства в бюджеты регионов поступают только один раз в месяц. В этой связи, как отметил Дорждеев, возникают определенные проблемы. Переходный период, по его мнению, продлится примерно полгода.

Согласно принятым изменениям, в 2023 году финансирование увеличится: