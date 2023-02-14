Волгоградцы перестали болеть гриппом А и В









В Волгоградской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, рост на 6-й календарной неделе 2023 года по сравнению с предыдущей составил 19%. Увеличение количества заболевших произошло в основном за счет взрослого населения.









Но есть одна хорошая новость – грипп уходит. Так, эпидемиологи выявляли только возбудителей респираторных инфекций негриппозной природы - РС-вирус, аденовирус, риновирус и вирус COVID-19.









Тогда как неделю назад в регионе фиксировался грипп А/H1N1/swin09 и В.









Тем не менее в 13 образовательных учреждениях региона в целях разобщения коллективов была применена такая мера, как приостановка учебного процесса.



