Расследования

Труп мужчины обнаружен в квартире на ул. Депутатской в Волгограде

Расследования 13.02.2023 16:47
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13.02.2023 16:47


В Волгограде следователи выясняют причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено в одной из квартир на улице Депутатской в Краснооктябрьском районе. 

Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградец несколько дней не выходил на связь, в результате его близкие забили тревогу. 

– 9 января в следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда поступило сообщение об обнаружении в собственной квартире трупа 76-летнего мужчины, – сообщили информагентству в региональном следственном управлении СКР. –  Назначено проведение экспертизы, организована проверка.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, труп был обнаружен в доме №17 на улице Депутатской. 

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