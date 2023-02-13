Труп мужчины обнаружен в квартире на ул. Депутатской в Волгограде

В Волгограде следователи выясняют причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено в одной из квартир на улице Депутатской в Краснооктябрьском районе.

Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградец несколько дней не выходил на связь, в результате его близкие забили тревогу.

– 9 января в следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда поступило сообщение об обнаружении в собственной квартире трупа 76-летнего мужчины, – сообщили информагентству в региональном следственном управлении СКР. – Назначено проведение экспертизы, организована проверка.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, труп был обнаружен в доме №17 на улице Депутатской.