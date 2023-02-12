"Бились до последнего": волгоградские гандболистки уступили "Кубани" со счетом 21:23

После короткого отдыха хозяйки устремились отыгрываться. Первый мяч во второй половине игре записала на свой счёт Варвара Сёмина. После этого голкипер "Динамо" Марина Дувакина два раза подряд выручила свой коллектив от пропущенного гола. Тем не менее, в следующей атаке соперницы забросили свой 16-й мяч после разыгранной стремительной комбинации. Хозяйки ответили дублем Старшовой и заброшенным броском в пустые ворота. Вскоре гости снова вышли вперед после реализованного пенальти. У "Динамо" снова отличилась Старшова. Волгоградская команда могла развить свой успех, но Виктория Турусина не реализовала штрафной бросок.
Спорт 12.02.2023 18:58
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12.02.2023 18:58
После короткого отдыха хозяйки устремились отыгрываться. Первый мяч во второй половине игре записала на свой счёт Варвара Сёмина. После этого голкипер "Динамо" Марина Дувакина два раза подряд выручила свой коллектив от пропущенного гола. Тем не менее, в следующей атаке соперницы забросили свой 16-й мяч после разыгранной стремительной комбинации. Хозяйки ответили дублем Старшовой и заброшенным броском в пустые ворота. Вскоре гости снова вышли вперед после реализованного пенальти. У "Динамо" снова отличилась Старшова. Волгоградская команда могла развить свой успех, но Виктория Турусина не реализовала штрафной бросок.
В матче 3-го тура второй части предварительного этапа женской гандбольной суперлиги "Динамо-Синара" в упорной борьбе уступило краснодарской "Кубани" со счётом 21-23.
Как сообщает ИА "Высота 102", перед началом встречи волгоградский коллектив не мог рассчитывать на несколько своих игроков, которые не вышли на площадку по разным причинам. А учитывая, что встречались соседи по турнирной таблице, это в дальнейшем не могло не сказаться на ходе матча.
Со старта поединка гости пошли вперёд и на первой минуте заработали право на исполнение семиметрового пенальти. Но со штрафным броском успешно справилась голкипер "Динамо" Надежда Колесникова. Она же через пару минут снова спасла свою команду, отбив бросок уже в ходе атаки "Кубани". В свою очередь, вратарь соперниц вступила в игру только лишь на 5-й минуте, не позволив волгоградкам довести свой розыгрыш до заброшенного мяча. Сразу после этого соперники обменялись голами. У "Динамо" отличилась 16-летняя Варвара Сёмина, левый полусредний игрок.
Гости в следующей атаке вновь получили возможность реализовать семиметровый. На этот раз в воротах хозяев произошла замена. Колесникову заменила Анна Верещак, но эта перестановка не спасла команду от пропущенного броска. Волгоградки ответили на 9-й минуте. Семина оформила дубль после разыгранной комбинации. Правда, почти тут же в составе "Динамо" удалили правую крайнюю Екатерину Долматову и на две минуты хозяйки остались в меньшинстве.
Игроки краснодарской команды на 11-й минуте в очередной раз исполнили пенальти и гандболистка гостей уверенно переиграла Колесникову - отрыв в итоге увеличился до трёх мячей. Счёт стал 5:2 в пользу "Кубани".
Ответ "Динамо" не заставил себя долго ждать. Варвара Сёмина забила третий гол и записала на свой счёт хет-трик. Снова соперники обмениваются результативными бросками. У хозяек отличилась впервые в поединке правый полусредний Арина Безбабных. Вскоре она же оформила дубль, а ещё один мяч у волгоградок забросила левый крайний Софья Васильева.
На 19-й минуте Безбабных получила удаление, а краснодарки снова забили с пенальти. Оставшись в меньшинстве, главный тренер "Динамо" Одег Кулешов снял вратаря, чтобы уравнять составы. И волгоградки забросили свой седьмой мяч, но тут же пропустили после розыгрыша быстрой комбинации в пустые ворота.Когда счёт стал 10:7 в пользу "Кубани", Кулешов взял тайм-аут. Сразу после него правый крайний "Динамо" Анастасия Старшова совершила бросок, но попала в штангу.
Через некоторое время хозяйки не реализовали быструю атаку - гостей от пропущенного гола вновь выручила голкипер. Тем не менее, волгоградский клуб в результате нарушения правил гандболисткой гостей остался в большинстве и Виктория Турусина забросила с пенальти. На 24-й минуте волгоградские спортсменки пропустили после атаки с фланга.
Заключительный пятиминутный отрезок остался за гостями - волгоградки допускали много ошибок на своей и чужой половинах площадки из-за усталости и короткой скамейки. На перерыв команды ушли при счёте 15:9 в пользу краснодарской команды.
После короткого отдыха хозяйки устремились отыгрываться. Первый мяч во второй половине игре записала на свой счёт Варвара Сёмина. После этого голкипер "Динамо" Марина Дувакина два раза подряд выручила свой коллектив от пропущенного гола. Тем не менее, в следующей атаке соперницы забросили свой 16-й мяч после разыгранной стремительной комбинации. Хозяйки ответили дублем Старшовой и заброшенным броском в пустые ворота. Вскоре гости снова вышли вперед после реализованного пенальти. У "Динамо" снова отличилась Старшова. Волгоградская команда могла развить свой успех, но Виктория Турусина не реализовала штрафной бросок.
В середине тайма счёт стал 19:16 в пользу "Кубани", но после этого отличились игроки "Динамо" Олеся Горячева и капитан Елизавета Дудкина, забросив по одному мячу. Краснодарский клуб сразу взял тайм-аут. Под конец встречи, как и в первой половине поединка, хозяйки снова стали допускать ошибки, в результате которых, не успев догнать соперниц, волгоградки отпустили своих оппоненток в солидный отрыв.
Только лишь на самых последних минутах игры "Динамо" смогло сократить разрыв в итоговом счёте до двух мячей. Результат - победа краснодарских гандболисток, которая далась им нелегко.
Иван Тюгаев
Фото Дмитрия Каунова
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