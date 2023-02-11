Спорт

Волгоградский «Ротор» завершил второй сбор ничьей с «Тверью»

Спорт 11.02.2023 14:14
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11.02.2023 14:14


«Ротор» в своём заключительном матче на  проходящем предсезонном сборе в Крымске сыграл в результативную ничью с «Тверью» со счётом 2:2. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Первый тайм вышел малособытийным. Волгоградцы ожидаемо взяли мяч под свой контроль с первых минут и принялись оказывать давление на оборону соперников. Но результата это не принесло. Тверичане не позволили противнику создать реальную угрозу у своих ворот в течении первых 45-ти минут игры. Кроме того, футболисты «Твери» сами совершали попытки завладеть преимуществом на половине поля «Ротора», однако также не смогли извлечь выгоду из своих шансов.

После перерыва матч стал гораздо более интересным как для болельщиков, так и для тренеров обоих коллективов. В начале второй половины встречи соперник «Ротора» получил право на пенальти после нарушения правил в своей штрафной со стороны защитника сине-голубых Никиты Шаркова.  Одинннадцатиметровый был успешно реализован и тверской клуб вышел вперёд. Через несколько минут оборона волгоградцев допустила ошибку, которая привела к потере мяча  футболистом Павлом Карасёвым. Этой оплошностью сполна воспользовалась «Тверь» и в результате стремительной контратаки  забила второй гол и увеличила своё преимущество.

На 60-й минуте пришло время отвечать «Ротору». После подачи со штрафного Шарков реабилитировался за свою ошибку, приведшую к пропущенному мячу, и сам отправил игровой снаряд в сетку ворот противника. Алексей Стукалов почувствовал, что игру можно спасти и решил сделать ключевые перестановки в матче.  На поле появились полузащитники Илья Сафронов и Павел Трифонов, которые на пару и организовали второй гол для своей команды.  Его автором  стал как раз Трифонов. В концовке поединка сине-голубые проявили желание вырвать победу, но организованная оборона «Твери» не позволила волгоградской команде завершить тренировочный сбор в Крымске на мажорной ноте.

После этой встречи «Ротор» возвращается в Волгоград и уже 15 февраля начнёт заключительный этап подготовки к старту сезона в Кисловодске и пробудет там до 27 февраля.

Автор: Иван Тюгаев

Фото: ФК «Тверь» / vk.com

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