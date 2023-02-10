В Котово устранили порыв на водопроводе

В Котово Волгоградской области отремонтирован участок водопровода, на котором сегодня утром образовалась течь. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом жителей городского поселения проинформировал телеграм-канал Единый портал ЖКХ Котово.

- Работы завершены, водоснабжение восстановлено, – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно об очередном коммунальном происшествии в Котово. Из-за течи на водопроводе около дома №10 по ул. Разина от водоснабжения на несколько часов были отключены дома №№6,8 по ул. Разина, а также музыкальная школа.

Фото Александра Касьянова