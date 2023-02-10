В Котово 10 февраля произошел новый порыв на водопроводе









В Котово Волгоградской области сегодня, 10 февраля произошла новая коммунальная авария. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Единый портал ЖКХ Котово, течь обнаружена на водопроводе в районе улицы Разина, 10.





- Временно отключены от водоснабжения музыкальная школа и дома №№6 и 8 по улице Разина. На место выехала аварийная бригада. Работает экскаватор, авариной-восстановительная и дежурная машина, а также техника для откачки воды, - говорится в сообщении.













Между тем, местные жители рассказали корреспонденту ИА «Высота 102», что вода разлилась уже и на другие улицы. Так, затруднен проход к детской поликлинике, расположенной на улице Мира.













Напомним, накануне в Котово утром также произошел порыв на водопроводе. В связи с ремонтными работами в некоторых домах был снижен напор воды, в других многоэтажках ресурса не было совсем. Также наблюдались проблемы с отоплением. Аварию устранили к 19-00 ч.

В городе Котово Волгоградской области, где такие порывы на сетях - слишком частое явление, уже реализуется проект по реконструкции всей сети водоснабжения. В областном комитете ЖКХ и ТЭК уточнили, что эти работы должны завершиться в 2024 году, после чего такие аварии, как ожидается, уйдут в историю.





Фото Александра Касьянова







