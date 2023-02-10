Происшествия

В Котово 10 февраля произошел новый порыв на водопроводе

Происшествия 10.02.2023 08:39
0
10.02.2023 08:39



В Котово Волгоградской области сегодня, 10 февраля произошла новая коммунальная авария. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Единый портал ЖКХ Котово, течь обнаружена на водопроводе в районе улицы Разина, 10. 

- Временно отключены от водоснабжения музыкальная школа и дома №№6 и 8 по улице Разина. На место выехала аварийная бригада. Работает экскаватор, авариной-восстановительная и дежурная машина, а также техника для откачки воды, - говорится в сообщении. 



Между тем, местные жители рассказали корреспонденту ИА «Высота 102», что вода разлилась уже и на другие улицы. Так, затруднен проход к детской поликлинике, расположенной на улице Мира. 



Напомним, накануне в Котово утром также произошел порыв на водопроводе. В связи с ремонтными работами в некоторых домах был снижен напор воды, в других многоэтажках ресурса не было совсем. Также наблюдались проблемы с отоплением. Аварию устранили к 19-00 ч. 
В городе Котово Волгоградской области, где такие порывы на сетях - слишком частое явление, уже реализуется проект по реконструкции всей сети водоснабжения. В областном комитете ЖКХ и ТЭК уточнили, что эти работы должны завершиться в 2024 году, после чего такие аварии, как ожидается, уйдут в историю.

Фото Александра Касьянова


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.02.2023 11:46
Происшествия 10.02.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 09:45
Происшествия 10.02.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 09:30
Происшествия 10.02.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2023 08:07
Происшествия 10.02.2023 08:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 19:10
Происшествия 09.02.2023 19:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 15:24
Происшествия 09.02.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 14:24
Происшествия 09.02.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 14:23
Происшествия 09.02.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 11:21
Происшествия 09.02.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 09:59
Происшествия 09.02.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2023 08:08
Происшествия 09.02.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 20:23
Происшествия 08.02.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 19:54
Происшествия 08.02.2023 19:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 17:37
Происшествия 08.02.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2023 16:56
Происшествия 08.02.2023 16:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:46
В Волгоградской области чабан из-за корысти убил стадо ценных животныхСмотреть фотографии
11:30
Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнесаСмотреть фотографии
11:30
«Почти как мясо»: килограмм огурцов в Волгограде продают за 350 рублейСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде подрядчик капремонта попал под уголовную статью после обрушения новой крышиСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО стали больше заниматься физкультурой после пандемии COVID-19Смотреть фотографии
09:50
Журналисты упоминают Волгоградскую область в СМИ чаще других регионовСмотреть фотографии
09:45
«Тушили больше двух часов»: в Урюпинске сгорел торговый центрСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде женщина получила тяжелые травмы при падении из окнаСмотреть фотографии
08:39
В Котово 10 февраля произошел новый порыв на водопроводеСмотреть фотографии
08:32
В оранжерее под Волгоградом 12 февраля откроется выставка тюльпанов и ландышейСмотреть фотографии
08:07
Под Волгоградом 12-летняя девочка попала в больницу после катания с горкиСмотреть фотографии
20:54
В Волгоградской области похолодает до -20 °ССмотреть фотографии
20:32
Волгоградское УФАС заблокировало конкурс на расчистку реки АхтубаСмотреть фотографии
19:49
162 квартиры покупает мэрия Волгограда для жильцов аварийных домовСмотреть фотографии
19:41
Волгоградская учительница отсудила у ПФР досрочную пенсию по старостиСмотреть фотографии
19:10
Саратовские вандалы обклеили незаконной рекламой два района Волгограда: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Ковырялся палкой в земле: гулявшего с псом волгоградца обыскали, приняв за закладчикаСмотреть фотографии
18:01
Волгоградские чиновники задумались, как накормить регион дешевыми огурцамиСмотреть фотографии
17:31
Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минутСмотреть фотографии
17:30
Власти назвали срок устранения аварии на водоводе в КотовоСмотреть фотографии
17:28
Депутаты Волгоградской облдумы нашли способ регулирования численности бездомных животныхСмотреть фотографии
16:36
«Не опять, а снова. Ждите!»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
15:35
В волгоградской многоэтажке, где живет дитя Сталинграда, от испарений ржавеет и ломается лифтСмотреть фотографии
15:24
Жизни выжившего в ДТП под Волгоградом сотрудника ГУ МВД ничего не угрожаетСмотреть фотографии
15:13
Из-за тихой смерти кота в Волгоградской области село отправили на карантинСмотреть фотографии
14:54
Огурцы в Волгоградской области подорожали на 50 рублей за неделюСмотреть фотографии
14:24
В ДТП разбились сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Один погибСмотреть фотографии
14:23
Город Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
14:12
ВТЗ назвал победителей экологического конкурса среди подразделений заводаСмотреть фотографии
13:22
«Ничего не сказал родственникам»: пропавшего летом 35-летнего волгоградца нашли в Саратовской областиСмотреть фотографии
 