Спорт

Команда «Сталинград» сыграет со «Спартаком» в Волгограде 1 мая в ретро-матче

Спорт 07.02.2023 10:26
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07.02.2023 10:26


1 мая в Волгограде состоится ретро-матч, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБ Спорт. 

В матче-реконструкции сыграют «Динамо» (Сталинград) и «Спартак». Команды возглавят Владимир Файзулин и Олег Романцев.

В числе участников от «Спартака» заявлены: Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов, Валерий Шмаров, Виктор Булатов, Александр Самедов, Александр Ширко и даже главный тренер сборной Валерий Карпин.

В числе участников от «Динамо» (Сталинград) планируют участвовать: Платон Захарчук, Денис Колодин, Александр Точилин, Андрей Сметанин, Игорь Симутенков, Олег Веретенников, Валерий Есипов. 

Сообщается, что команды приедут на матч на ретро-автобусе. Футболисты и судьи выйдут на матч в ретро-форме. Также песню «День Победы» исполнит Лев Лещенко.


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