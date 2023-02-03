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Мать ушла в загул на всю ночь: в Волжском ребенок несколько часов пролежал на снегу после падения из окна

Расследования 03.02.2023 12:37
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03.02.2023 12:37


В Волжском Волгоградской области прохожие обнаружили лежащего на земле возле одного из домов по улице Машиностроителей пятилетнего ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик находился в тяжелом состоянии.  

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ — оставление в опасности в отношении 41-летней местной жительницы, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Подозреваемая созналась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В полицейском ведомстве уточнили, что утром 2 февраля 2023 года в дежурную часть обратились очевидцы, сообщившие о лежащем у дома ребенке. Прибывшие на место происшествия инспекторы ПДН установили, что пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

— Мать мальчика вечером употребила дома спиртное, уложила сына спать и отправилась с подругой в увеселительные заведения. Женщина гуляла до утра и вернулась, когда на месте происшествия уже работали полицейские, — добавили в областном главке МВД. 

Установлено, что фигурантка дела состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее женщина проживала в другом месте, а в данную арендованную квартиру она переехала вместе с сыном всего два дня назад.

— По указанию начальника УМВД России по Волжскому полковника полиции Александра Беремесенко назначена проверка, — пояснили в региональном главке МВД. 

Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в экстренных службах, ребенок при падении сильно разбил голову, к тому же мальчик страдает серьезным заболеванием. 

Журналистам информагентства удалось также выяснить, что у фигурантки уголовного дела есть еще один ребенок.

— Раньше она оставляла мальчика со старшим сыном и уходила по своим «делам». Он присматривал за малышом. Потом старший переехал и начал жить самостоятельно, — рассказал «Высоте» собственный источник в силовых структурах. 

Редакция направила запрос о состоянии ребенка в комитет здравоохранения Волгоградской области. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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