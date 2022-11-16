«Ее же никто не любил»: у жительницы Котово изъяли двоих детей за побои, а она ждет третьего

В Волгоградской области продолжают обсуждать историю с избиением 29-летней женщиной годовалой дочки. Сегодня ИА «Высота 102» стали известны подробности о личности матери и в целом об условиях, в которых росли дети. Жители Котово не исключают, что малолетняя девочка систематически подвергалась насилию.

По информации жителей Котово, с которыми удалось пообщаться корреспондентам информагентства, 29-летняя Валентина Ч. училась в коррекционной школе, после окончания которой получила квартиру от государства. По словам тех, кто знаком с женщиной, оба ребенка, которых изъяли органы, были рождены от разных мужчин.

– Старший мальчик, по некоторым сведениям, имеет проблемы со здоровьем. Сейчас она [Валентина] ждет третьего ребенка от очередного сожителя, тоже, кстати, выпускника той же коррекционной школы, – рассказали «Высоте 102» бывшие соседи котовчанки.

Гнев и требование сурового наказания для женщины, которую подозревают в нанесении систематических побоев маленькой дочке, – чувства, которые разделяют сегодня многие жители Котово. Но есть и те, кто пытается понять и оправдать котовчанку.

– Она выросла без родителей и не знала, что такое материнская любовь. Если ее никто не любил, она тоже не знает, как любить своих детей, – считают защитники горе-матери.

Однако тех, кто готов понять и простить женщину, гораздо меньше, чем тех, кто ее осуждает.

– Надо проверить и ее сожителя, который злоупотребляет спиртными напитками, – делятся мнением жители. – Они не работают оба, на что живут? На пособия и пенсию на мальчика-инвалида?





Между тем, как стало известно ИА «Высота 102» из источников в правоохранительных органах, для женщины, у которой изъяли двоих детей, Валентина Ч. выглядит сегодня слишком спокойной и невозмутимой.

– Такое ощущение, что она реально не понимает, что натворила, – поделился собеседник информагентства, – и того, что ей грозит.

Как уже сообщало ИА «Высота 102», Котовским межрайонным следственным отделом СУ СК по Волгоградской области уже возбуждено уголовное дело по статье об истязаниях несовершеннолетней. Следователи склонны полагать, что нестандартные методы воспитания детей, проявлявшиеся в побоях, были привычным делом в небольшой семье из Котово.

– По данным следствия, со 2 по 11 ноября подозреваемая, находясь в квартире по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 5 в городе Котово, систематически причиняла побои своей малолетней дочери. Поводом служило ее недовольство поведением девочки. Женщина избивала ребенка ремнем, руками по различным частям тела, причиняя ребенку не только физическую боль, но и психические страдания, – сообщила накануне официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. – Такие методы воспитания жительница Котово считала нормальными.

В таким мыслям склоняются и некоторые жители небольшого городка в Волгоградской области. Так, одна из местных жительниц рассказала, что дочка Валентины ходила в детский сад вместе с ее ребенком.

– Я обратила внимание, что у девочки синяки на лице. Но не будешь же расспрашивать воспитателей, что с ребенком, – заявляет женщина. – Я думаю, что это у нее давненько. Наверное, практикуется то, что она ее бьет...

Сейчас девочке и ее брату, которому не исполнилось еще пяти лет, оказывается медицинская и психологическая помощь. Следов побоев на теле старшего ребенка не обнаружено, но экспертизы продолжатся. Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, которые, по всей видимости, не знали о ситуации в семье.

По последней информации, подозреваемая в истязании собственной дочери жительница Котово просит не разлучать ее с детьми. Однако ни в компетентных органах, ни рядовые жители Котово ей не спешат доверять.

– Если она вот так сначала выкинула детей голыми на улицу, то потом может и с окна выкинуть. И такое, к сожалению, бывает, – делятся опасениями котовчане.

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