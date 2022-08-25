Расследования

Заточившую свою родную дочь в квартире волжанку отправляют в психбольницу

Расследования 25.08.2022 18:10
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25.08.2022 18:10


В Волжском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней Ангелины Б., которая оставила свою 9-летнюю дочь на неделю дома без еды и присмотра. Как сообщили ИА «Высота 102» в  СУ СКР России по Волгоградской области, её действия квалифицированы, как истязание малолетнего лица, незаконное лишение человека свободы и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней родителями (ч. 2 ст. 117 УК РФ, «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 156 УК РФ). 

Ранее информагентство сообщало, что женщина систематически оставляла на длительное время свою дочь в запертой квартире без должного присмотра и ухода, а также без продуктов питания. После недели пребывания в квартире без еды девочка вышла на балкон и попросила помощи, чтобы привлечь внимание прохожих. Ее крики услышала одна из местных жительниц, которая и вызвала полицию. 

Полицейским удалось связаться с собственником жилья и вызволить ребенка из заточения. Девочку в состоянии сильного истощения передали медикам. 

Позднее полицейские  разыскали и мать. Свои действия она объяснила поисками работы в Волгограде. Учителям в школе она  сказала, что дочка приболела, поэтому пропустит занятия.  

- В ходе расследования уголовного дела следователями была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой 30-летней женщине рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации, - рассказали в СУ СКР России по Волгоградской области.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о передаче его в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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