Волгоградские медики 1 и 2 февраля перейдут на особый режим работы









1 и 2 февраля, которые объявлены в Волгоградской области выходными днями в связи с празднованием 80-летия Сталинградской Победы, государственные медучреждения перейдут на особый режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, во взрослых и детских поликлиниках Волгограда и Волжского будет организована работа кабинетов и отделений неотложной помощи с 8-00 до 20-00. Неотложных больных в поликлиниках центральных районных больниц будут принимать с 8-00 до 16-00.





Жители также смогут попасть к узким специалистам лечебных заведений амбулаторного звена — графики приёма и дополнительную необходимую информацию разместят на сайтах поликлиник. В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Что касается травмпунктов и станций скорой медицинской помощи, то они продолжат плановую работу в обычном для себя круглосуточном режиме.





Инфекционные кабинеты и отделения для оказания помощи температурящим больным с признаками ОРВИ и гриппа, как и клинико-диагностические лаборатории по проведению ПЦР-диагностики, будут функционировать в соответствии с графиками работы медицинских организаций.



