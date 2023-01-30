Здравоохранение

Волгоградские медики 1 и 2 февраля перейдут на особый режим работы

Здравоохранение 30.01.2023 11:44
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30.01.2023 11:44



1 и 2 февраля, которые объявлены в Волгоградской области выходными днями в связи с празднованием 80-летия Сталинградской Победы, государственные медучреждения перейдут на особый режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, во взрослых и детских поликлиниках Волгограда и Волжского будет организована работа кабинетов и отделений неотложной помощи с 8-00 до 20-00. Неотложных больных в поликлиниках центральных районных больниц будут принимать с 8-00 до 16-00.

Жители также смогут попасть к узким специалистам лечебных заведений амбулаторного звена — графики приёма и дополнительную необходимую информацию разместят на сайтах поликлиник. В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Что касается травмпунктов и станций скорой медицинской помощи, то они продолжат плановую работу в обычном для себя круглосуточном режиме.

Инфекционные кабинеты и отделения для оказания помощи температурящим больным с признаками ОРВИ и гриппа, как и клинико-диагностические лаборатории по проведению ПЦР-диагностики, будут функционировать в соответствии с графиками работы медицинских организаций.

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