Убившего мать молотком школьника в Волгограде отправили в СИЗО

В Красноармейском районном суде Волгограда сегодня, 27 января, рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в жестоком убийстве собственной матери.

— Постановлением суда указанное ходатайство удовлетворено. Подросток заключен под стражу на срок до 24 марта 2023 года, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что жестокое убийство, как установило следствие, произошло 25 января 2023 года в одной из квартир в доме № 11 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда. 15-летний подросток на фоне обид к замечаниям и упрекам, высказанным ранее в его адрес, нанес не менее 10 ударов по голове своей спящей матери, после чего, взяв нож, еще два раза ударил им в область шеи потерпевшей. От полученных травм она скончалась на месте. Затем подозреваемый в убийстве собственной матери позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил ее тело по возвращении домой.

В тот же день несовершеннолетнего задержали в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. 26 января задержанному предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.

По словам собственного источника информагентства в правоохранительных органах, семья, где воспитывался школьник, не состояла ни на каких учетах и считалась положительной. Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

Свидетельства соседей в день убийства и возможные мотивы преступления — в отдельном материале ИА «Высота 102».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

