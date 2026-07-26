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Федеральные новости

В Ростовской области задерживаются более 25 поездов

Федеральные новости 26.07.2026 07:12
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26.07.2026 07:12


Более 25 поездов задерживаются в Ростовской области из-за обрушившейся на регион непогоды.

В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов, – сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. – В результате этого 27 поездов задерживаются от 30 минут до четырех часов. Восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.

Дольше обычного до пункта назначения будут добираться пассажиры следующих составов:

– № 233 Новороссийск – Москва;

– № 155 Анапа – Москва;

– № 479 Сухум – Санкт-Петербург;

– № 251 Владикавказ – Санкт-Петербург

– № 197 Адлер – Москва;

– № 240 Ростов – Дербент;

– № 808 Ростов – Аэропорт Сочи;

– № 240 Ростов – Дербент;

– № 304 Москва – Сухум;

– № 360 Калининград – Адлер;

– № 146 Москва – Назрань;

– № 34 Москва – Владикавказ;

– № 578 Челябинск – Сириус;

– № 8 Санкт-Петербург – Керчь;

– № 154 Москва – Ростов;

– № 504 Уфа – Анапа;

– № 548 Белгород – Сириус;

– № 218 Москва – Анапа;

– № 156 Москва – Анапа;

– № 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;

– № 110 Москва – Анапа;

– № 38 Нижний Новгород – Сириус;

– № 126 Москва – Новороссийск;

– № 490 Минск – Анапа;

– № 36 Санкт-Петербург – Адлер;

– № 180 Санкт-Петербург – Керчь;

– № 290 Екатеринбург – Анапа.

Остановку в Волгограде позже запланированного сделают поезда 419 «Анапа – Челябинск», 340 «Новороссийск – Нижний Новгород».

Фото Андрея Поручаева 

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