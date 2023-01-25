Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 42-летней женщины, в котором подозревается ее 15-летний сын.

В настоящее время подросток задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Также прокуратурой Волгоградской области по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Между тем, по информации источника, семья, где рос 15-летний школьник, не состояла на профилактическом учете и считалась положительной.

Напомним, страшное преступление произошло в Красноармейском районе Волгограда. Сегодня, 25 января, в одной из квартир дома №11 по проспекту Канатчиков было обнаружено тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ее 15-летний сын.

СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело. По версии следствия, подросток нанес своей спящей матери около 10 ударов молотком в область головы, а затем еще один удар ножом в шею. Женщина скончалась на месте.