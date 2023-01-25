Расследования

«Семья была положительной»: прокуратура взяла на контроль дело об убийстве школьником матери в Волгограде

Расследования 25.01.2023 19:39
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25.01.2023 19:39


Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 42-летней женщины, в котором подозревается ее 15-летний сын.

В настоящее время подросток задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Также прокуратурой Волгоградской области по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, –  пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Между тем, по информации источника, семья, где рос 15-летний школьник, не состояла на профилактическом учете и  считалась положительной.

Напомним, страшное преступление произошло в Красноармейском районе Волгограда. Сегодня, 25 января,  в одной из квартир дома №11 по проспекту Канатчиков было обнаружено тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ее 15-летний сын.

СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело. По версии следствия, подросток нанес своей спящей матери около 10 ударов молотком в область головы, а затем еще один удар ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

Затем несовершеннолетний позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело матери, когда вернулся домой. Однако на теле подозреваемого и его одежде были обнаружены множественные следы крови.  Назначен комплекс судебных экспертиз. Со слов соседей, мальчик был тихим, агрессивного поведения за ним не замечали. Известно, что преступление школьник совершил примерно в шесть часов утра.

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