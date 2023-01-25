Расследования

Пытался скрыть следы. В Волгограде школьник забил молотком и зарезал спящую мать

Расследования 25.01.2023 17:59
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25.01.2023 17:59


В Волгограде по подозрению в убийстве собственной матери задержан 15-летний подросток. Как сообщает ИА «Высота 102», школьник напал на спящую мать с молотком и ножом. Мотивы нападавшего неизвестны. 

— Сегодня в одной из квартир дома № 11 по проспекту Канатчиков в Волгограде обнаружено тело 42–летней женщины с признаками криминального характера смерти, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По данному факту следственным отделом по Красноармейскому району Волгограда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Как установили следователи СК РФ и полицейские, утром 25 января 2023 года 15-летний подросток, вооружившись молотком, нанес своей спящей матери около 10 ударов в область головы. После этого подросток взял нож и  нанес один удар в область шеи женщины. От полученных травм она скончалась на месте. Затем несовершеннолетний позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело матери, когда вернулся домой. 

— При освидетельствовании подозреваемого на его одежде и теле обнаружены множественные следы крови, — добавила Буянова. — Назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Со слов соседей, мальчик был тихим, агрессивного поведения за ним не замечали. Известно, что преступление школьник совершил примерно в шесть часов утра. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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