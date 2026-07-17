Суд в Урюпинске лишил нерадивую мать выплат за погибшего на СВО сына





Урюпинский районный суд обязал мать погибшего на СВО мужчины вернуть 3 миллиона рублей, полученных в качестве социальной поддержки. Ранее суд признал бабушку бойца его фактическим воспитателем.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, ответчица не занималась ни воспитанием, ни содержанием своего сына. На этом основании бабушка участника СВО просила суд лишить нерадивую мать выплат и льгот, установленных законодательством РФ, а также взыскать денежную сумму в размере 3 000 0000 рублей, которые она уже получила.

Суд исковые требования бабушки удовлетворил. Теперь мать погибшего героя должна вернуть полученные денежные средства, а также оплатить госпошлину в размере 45 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.



