Серафима Фокина завершила турнир в Калуге с серебряной наградой





В Калуге завершился главный отечественный турнир с участием сильнейшего резерва страны в возрасте 16–18 лет – и она подтвердила статус достойной хозяйки крупного старта. В течение пяти дней бассейн Дворца спорта «Центральный» стал ареной напряжённой борьбы: здесь выступили более 900 юных пловцов из разных регионов России, а в общей сложности на водных дорожках разыграли 42 комплекта наград – в личных дисциплинах и эстафетах. Плотность результатов и уровень конкуренции подчёркивали значимость первенства как ключевого смотра молодых талантов.

Одним из наиболее ярких финалов турнира стал заплыв на 50 метров баттерфляем среди юниорок. На короткой дистанции, где решающую роль играют не только техника и скорость, но и умение сохранять концентрацию до последнего метра, развернулась плотная борьба. Результат говорит сам за себя:

1‑е место – Екатерина Осипович (Новосибирская область): 26,74 (762 балла);

2‑е место – Серафима Фокина (Волгоградская область): 27,01 (739 баллов);

3‑е место – Софья Ануфриева (Самарская область): 27,05 (736 баллов).

Серебро Серафимы Фокиной – результат, подчёркивающий её готовность к борьбе на высоком уровне. Отставание от победительницы составило всего 0,27 секунды, что в условиях спринтерской дистанции свидетельствует о высокой конкурентоспособности спортсменки.

Волгоградская команда завершила выступление на турнире с солидным медальным багажом – семь наград: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Этот результат подтверждает стабильный уровень подготовки пловцов региона и их способность конкурировать с сильнейшими сверстниками по стране.

Выступление Серафимы Фокиной на первенстве России можно рассматривать как уверенную заявку на дальнейший прогресс: впереди – переход на другой уровень, и показанный в Калуге результат даёт основания рассчитывать на успешную адаптацию к новым вызовам.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР