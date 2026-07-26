Главное

ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета» Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростовской области задерживаются более 25 поездов
Более 25 поездов задерживаются в Ростовской области из-за обрушившейся на регион непогоды. – В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло...
Федеральные новости
 Опасный «контент»: блогер из Батайска поплатилась за безрассудную поездку
Погоня за лайками едва не обернулась трагедией. В Ростовской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности пассажирку автомобиля, которая, сообщает Привет-Ростов, снимала опасные маневры на дороге и выкладывала их в...
Спорт

Серафима Фокина завершила турнир в Калуге с серебряной наградой

Спорт 26.07.2026 09:58
0
26.07.2026 09:58


В Калуге завершился главный отечественный турнир с участием сильнейшего резерва страны в возрасте 16–18 лет – и она подтвердила статус достойной хозяйки крупного старта. В течение пяти дней бассейн Дворца спорта «Центральный» стал ареной напряжённой борьбы: здесь выступили более 900 юных пловцов из разных регионов России, а в общей сложности на водных дорожках разыграли 42 комплекта наград – в личных дисциплинах и эстафетах. Плотность результатов и уровень конкуренции подчёркивали значимость первенства как ключевого смотра молодых талантов.

Одним из наиболее ярких финалов турнира стал заплыв на 50 метров баттерфляем среди юниорок. На короткой дистанции, где решающую роль играют не только техника и скорость, но и умение сохранять концентрацию до последнего метра, развернулась плотная борьба. Результат говорит сам за себя:

1‑е место – Екатерина Осипович (Новосибирская область): 26,74 (762 балла);

2‑е место – Серафима Фокина (Волгоградская область): 27,01 (739 баллов);

3‑е место – Софья Ануфриева (Самарская область): 27,05 (736 баллов).

Серебро Серафимы Фокиной – результат, подчёркивающий её готовность к борьбе на высоком уровне. Отставание от победительницы составило всего 0,27 секунды, что в условиях спринтерской дистанции свидетельствует о высокой конкурентоспособности спортсменки.

Волгоградская команда завершила выступление на турнире с солидным медальным багажом – семь наград: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Этот результат подтверждает стабильный уровень подготовки пловцов региона и их способность конкурировать с сильнейшими сверстниками по стране.

Выступление Серафимы Фокиной на первенстве России можно рассматривать как уверенную заявку на дальнейший прогресс: впереди – переход на другой уровень, и показанный в Калуге результат даёт основания рассчитывать на успешную адаптацию к новым вызовам.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.07.2026 09:58
Спорт 26.07.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.07.2026 08:58
Спорт 26.07.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2026 20:58
Спорт 25.07.2026 20:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2026 16:36
Спорт 25.07.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.07.2026 11:36
Спорт 25.07.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2026 22:47
Спорт 24.07.2026 22:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2026 10:11
Спорт 24.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.07.2026 08:11
Спорт 24.07.2026 08:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2026 21:44
Спорт 23.07.2026 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2026 19:19
Спорт 23.07.2026 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2026 09:06
Спорт 23.07.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.07.2026 07:33
Спорт 23.07.2026 07:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2026 16:51
Спорт 22.07.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2026 10:36
Спорт 22.07.2026 10:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.07.2026 09:45
Спорт 22.07.2026 09:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:28
В Волгограде из-за ЧП в Ростовской области задерживаются три поездаСмотреть фотографии
12:09
Мошенники вернулись к старой схеме с забытыми в банкоматах картамиСмотреть фотографии
11:45
Стремительно неслись по течению: в Волгограде спасли компанию на матрасах и кругах с уточкамиСмотреть фотографии
11:24
Только смелым покоряются моря: Волгоград отмечает День военно-морского флотаСмотреть фотографии
10:54
Редкое фото реконструируемой площади Павших Борцов показали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области премиальный седан протаранил грузовик: пострадали двоеСмотреть фотографии
09:58
Серафима Фокина завершила турнир в Калуге с серебряной наградойСмотреть фотографии
09:49
Стали известны подробности серьезного пожара на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Август еще покажет себя? Географ рассказал, ждать ли в Волгограде температурных аномалийСмотреть фотографии
08:58
«Ротор‑2» не воспользовался шансом в матче с «Зенитом» и проиграл 0:1Смотреть фотографии
08:48
Действовавший более 4-х часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:40
В Камышине простятся с бойцом СВО Александром КоротеевымСмотреть фотографии
08:20
Ночная атака дронов ВСУ обошла стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:04
«Новый способ заработка такой?»: автомобилисты пожаловались на разоряющую их камеру на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:30
Начало отпуска сдвигается: самолет из Антальи серьезно опоздает по пути в ВолгоградСмотреть фотографии
07:12
В Ростовской области задерживаются более 25 поездовСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область вновь окажется во власти экстремальной жарыСмотреть фотографии
06:26
На день рождения Волжского позвали солиста группы «Премьер министр»Смотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области ранним утром объявили о беспилотной опасностиСмотреть фотографии
01:08
«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира СуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
ФАС убрала препоны волгоградским аграриям для полива полейСмотреть фотографии
20:58
«Динамо‑Синара» приглашает болельщиков на традиционную встречуСмотреть фотографии
20:05
Южный парк открыли в Волгограде пенной вечеринкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Двухдневные ливни с градом приближаются к Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:09
Кадры сильного пожара на юге Волгограда сняли очевидцыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Число заразившихся ИКБ волгоградцев выросло до 4Смотреть фотографии
16:36
Россия заявляет о возвращении на европейском уровне. Волгоградская пловчиха – на пьедестале в СукороСмотреть фотографии
15:56
«Цирк тут устроили»: губернатор нагрянул в больницу №7 в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Центрах здоровья проверились более 37 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
 