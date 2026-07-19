Юные рецидивисты в Волгограде украли с предприятия медный кабель

Полицейские задержали в Волгограде по подозрению в краже медного кабеля с предприятия двоих рецидивистов, которым 17 и 18 лет. Злоумышленники, по сообщению регионального главка МВД, проникли на склад готовой продукции и забрали 400 метров кабеля на сумму около 100 тысяч рублей.

Заявление о краже поступило в отдел полиции №3 в Волгограде еще 8 июля от директора предприятия. Полицейские установили подозреваемых и задержали. Ранее оба уже были судимы за аналогичные преступления. Установлено, что похищенный кабель они сдали в пункт приема металла, а деньги потратили.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.