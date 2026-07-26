



Защита осужденного и лишенного воинского звания генерала Ивана Попова готовит обращение в Верховный суд.

О том, что приговор суда, устоявший и в апелляции, и в кассации, будет обжалован в высшей инстанции, адвокат экс-командующего 58-й армией Сергей Буйновский сообщал сразу после заседания в Военном кассационном суде. За месяц намерения ни самого Ивана Попова, ни его защиты не изменились – они рассчитывают добиться полной реабилитации.

– Иван Иванович остается в колонии и готовится к следующей инстанции. В скором времени мы подадим жалобу в Верховный суд РФ, – прокомментировал Сергей Буйновский. – Какими бы ни были обстоятельства, стараемся сохранять оптимизм и не теряем надежды на справедливость.

Родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу. Более того, прошлым летом Ивана Попова наградили орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени за отражение контрнаступления ВСУ летом 2023-го.

Не согласившегося с обвинением генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Надежды на заседание в Кассационном суде возлагали не только сам Иван Попов, но и следящие за его судьбой горожане. Создав в Сети группы поддержки лишенного звания генерала, они также собрали 70 тысяч подписей в поддержку бывшего командующего 58-й армией. Однако добиться изменения приговора в кассации все же не удалось.

Сам осужденный офицер, выступая по видеосвязи, напомнил, что отдал служению стране 33 года.

– Я в окопах получил генеральское звание, а в тюрьме у меня его отобрали (...) Это плохой пример для офицеров (...) Доказать мое обогащение следствию не удалось. (...) Я всю жизнь защищал Россию, обратное никто не доказал, – цитируют Ивана Попова журналисты «Интерфакса».

Фото Сергея Буйновского