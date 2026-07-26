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Общество

У берега Волги выросло шестиэтажное здание Арбитражного суда: смотрим фото

Общество 26.07.2026 12:59
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26.07.2026 12:59


В Ворошиловском районе Волгограда выросло шестиэтажное здание Арбитражного суда. Как сейчас выглядит новострой на берегу Волги, увидели корреспонденты ИА «Высота 102».


Работа над зданием, куда сотрудники Волгоградского арбитража переедут из помещений на 7-й Гвардейской, началась с берегоукрепления. В 2022-м на улице Одесской забили первые сваи будущего суда, общая площадь которого составляет 16.500 квадратных метров.


Сегодня объект, в котором обустроили 44 зала судебных заседаний, способные вместить 755 человек, выглядит полностью готовым – по крайней мере, фасады будущего суда привлекают проходящих мимо волгоградцев своим лоском и современностью. Когда именно сотрудники арбитража начнут переезжать и осваивать новенькие кабинеты с видом на Волгу, пока, впрочем, неизвестно – в суде на вопрос корреспондентов ИА «Высота 102» ответили без конкретики.


Отметим, что огранкой шестиэтажного помещения станет современный парк, о создании которого Андрей Бочаров говорил в том же 2022-м году. На его строительстве удалось сэкономить 13 миллионов, снизив начальную стоимость проекта с 70 миллионов до 56,7 миллионов рублей.


В сквере по улице Степана Разина замостили новые дорожки, установили перголу и скамейки, а также высадили деревья.


Фото Андрея Поручаева 

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