



В центре Волгограда разобрали и подготовили к установке на новом месте гранитный постамент памятника Александру Невскому.

– Если говорить упрощенно, то постамент создается следующим образом: сначала делается арматурный каркас, выставляются гранитные блоки, На последнем этапе заливается бетон, – рассказывает о технологии волгоградский скульптор Сергей Щербаков. – На этой неделе я был на площади и видел, что гранитные блоки уже разобрали, причем разобрали очень даже неплохо – надеюсь, мы сможем использовать их вновь.

После того, как новый фундамент будет установлен на новом месте, из Подмосковья привезут обновленную фигуру Александра Невского.

– Памятник уже готов – его собрали, но пока не тонировали, чтобы он не пылился в ожидании переезда, – отметил Сергей Щербаков. – Как только нам обозначат конкретные сроки, мы завершим все работы – тонировка займет не больше одного дня.

Решение о переносе памятника князю Александру Невскому было принято в начале масштабной реконструкции. Фигуру, которая двадцать лет назад стояла на главной площади Волгограда, сняли с постамента и увезли на комбинат в Жуковском на «омолаживающие» процедуры. Для небесного покровителя Волгограда скульптор Сергей Щербаков изготовил полутораметровый щит из бронзы.

Фото Андрея Поручаева