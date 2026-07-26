



В Волгоградской области с приходом головокружительной жары начались самые «горячие» смены сотрудников ГКУ «Служба спасения».

Только за вчерашний день спасатели предотвратили сразу три трагедии. Решив понежиться на солнце, неспешно проплывая по Ахтубе на кругах и матрасах, четверо отдыхающих вдруг сбились с пути и стали звать на помощь – сносимые течением плавсредства стремительно неслись по реке и уже не поддавались управлению. Заметив компанию, отдыхающие на берегу горожане тут же вызвали спасателей. Благо, эта история закончилась на позитивной ноте.

В ста метрах от косы Краснослободского затора жертвой воды едва не стал 38-летний мужчина. Не справляясь с сильным течением, волгоградец махал руками и взывал о помощи. Сотрудники Краснослободского поисково-спасательного отряда подоспели к тонущему и оперативно посадили его в свою лодку. А на Ахтубе под толщей воды могла скрыться 42-летняя женщина. Оторвавшись от берега, самостоятельно «причалить» к нему она уже не смогла. Вернуться на сушу ей помогли сотрудники ГКУ «Служба спасения».

С начала года в водоемах Волгоградской области утонули 27 человек, включая двоих детей. Благодаря оперативным выездам и вовремя оказанной помощи, спасатели достали из воды восьмерых волгоградцев, в том числе двоих школьников.

Фото Павла Мирошкина