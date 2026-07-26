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Общество

«Мне важно заниматься делом, которое приносит пользу»: поступивший в войска БПС студент вышел на связь с одногруппниками

Общество 26.07.2026 16:35
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26.07.2026 16:35


Вступивший в беспилотные войска и уехавший в зону СВО студент Ленинского агропромышленного техникума Алексей Быков вышел на связь со своими одногруппниками, пообщавшись и ответив на все вопросы в режиме реального времени.

– Наверное, у каждого в какой-то момент появлялся вопрос: Что дальше? Куда двигаться? Чем заниматься? – рассуждает вмиг повзрослевший юноша. – Какой путь выбрать, чтобы он не был пустым, а по-настоящему нужным? У меня тоже был такой момент. И чем больше я об этом думал, тем сильнее понимал, что мне важно заниматься делом, в котором есть смысл. Делом, где не просто проводишь время, а приносишь реальную пользу.

Встретившись с Алексеем Быковым ( пускай и на расстоянии), участники впервые организованного в регионе телемоста говорили не только о боевых задачах, профессиональных вызовах и их решении, но и о чем-то простом и житейском.

Ты так возмужал, так повзрослел. Мне очень приятно. Я рада, что у нас в образовательном учреждении такие наши студенты. Удачи тебе! – тепло обратилась к Алексею директор техникума Татьяна Прозорова.

По словам Татьяны Прозоровой, в последние годы специальность «Беспилотные и авиационные системы» становится все более востребованной. Во время обучения некоторые студенты заключают контракт с Минобороны. Только с 1 января в зону СВО отправились четверо волгоградцев, переведенных на индивидуальной план обучения. 


Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Фото ВолгоградТРВ

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