



Семь рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту в воскресенье, 26 июля.

С небольшим опозданием в городе встретят самолет авиакомпании «Аэрофлот», летящий из Санкт-Петербурга – приземлившись в 18:05, в обратную сторону он отправится в 19:15. С таким же несущественным «отклонением от курса» в Волгоград прибудет и вечерний рейс «Победы» из северной столицы – в Гумраке его встретят в 20:35.

А вот пассажирам, вылетающим вечером воскресенья из Москвы, придется ждать чуть дольше. С 21:20 прибытие борта смещается на 22:40. Горожане, решившие начать в столице новую неделю, вылетят в Шереметьево в 23:10.

Утром корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали о шестичасовой задержке рейса из Антальи. Прибывая в Волгоград в 21:40, самолет авиакомпании URAL улетит в обратную сторону в 22:35.

Фото Павла Мирошкина