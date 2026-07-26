Главное

ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета» Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»
В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр...
Федеральные новости
 В Ростовской области задерживаются более 25 поездов
Более 25 поездов задерживаются в Ростовской области из-за обрушившейся на регион непогоды. – В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло...
Федеральные новости

В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»

Федеральные новости 26.07.2026 15:27
0
26.07.2026 15:27


В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр Скрябин.

Бушующий со вчерашнего дня ветер срывал крыши многоквартирных домов, вырывал окна вместе с рамами, с легкостью опрокидывал остановки общественного транспорта, рекламные щиты и палатки на базах отдыха, передают корреспонденты портала «Привет.Ростов». О последствиях шквалистых и сносящих все на своем пути порывов сообщили и автомобилисты.

Наиболее серьезный удар непогода нанесла по энергетической инфраструктуре – по словам местных жителей, как минимум в 15 населенных пунктах Ростовской области пропало электричество и начались перебои с водой. По официальным сведениям администрации Ростова, в городе повалено более 172 деревьев, повреждены высоковольтные линии электропередачи.

Напомним, что из-за разгулявшейся в Ростове-на-Дону стихии на юге страны задерживаются более 25 поездов. В Волгоград с солидной задержкой прибыли три состава.

Во власти ураганного ветра на уходящей неделе оказался и хутор Манойлин Клетского района. Читатели ИА «Высота 102» сообщали, что ветром с жилых зданий сорвало крыши, пострадали и другие постройки, в которых хуторяне хранили корма.

Фото портала "Привет.Ростов"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
26.07.2026 15:27
Федеральные новости 26.07.2026 15:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.07.2026 07:12
Федеральные новости 26.07.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.07.2026 14:10
Федеральные новости 24.07.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.07.2026 10:32
Федеральные новости 23.07.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.07.2026 07:22
Федеральные новости 23.07.2026 07:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 20:29
Федеральные новости 22.07.2026 20:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 19:03
Федеральные новости 22.07.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 17:27
Федеральные новости 22.07.2026 17:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 14:34
Федеральные новости 22.07.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 11:31
Федеральные новости 22.07.2026 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2026 08:32
Федеральные новости 22.07.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2026 19:33
Федеральные новости 21.07.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2026 14:34
Федеральные новости 21.07.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2026 07:34
Федеральные новости 21.07.2026 07:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.07.2026 15:48
Федеральные новости 20.07.2026 15:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:35
«Мне важно заниматься делом, которое приносит пользу»: поступивший в войска БПС студент вышел на связь с одногруппникамиСмотреть фотографии
15:59
В центре Волгограда разобрали постамент памятника Александру НевскомуСмотреть фотографии
15:42
Драка на стадионе! Как команды Сталинграда и Симферополя 90 лет назад выясняли, кто сильнееСмотреть фотографии
15:27
В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»Смотреть фотографии
14:56
Клад времен Золотой Орды обнаружили волгоградские археологиСмотреть фотографии
14:28
«Не теряем надежды»: осужденный генерал Иван Попов готовит обращение в Верховный судСмотреть фотографии
14:12
Семь рейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде открыли «Стену памяти» погибшим на СВО морпехамСмотреть фотографии
12:59
У берега Волги выросло шестиэтажное здание Арбитражного суда: смотрим фотоСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде из-за ЧП в Ростовской области задерживаются три поездаСмотреть фотографии
12:09
Мошенники вернулись к старой схеме с забытыми в банкоматах картамиСмотреть фотографии
11:45
Стремительно неслись по течению: в Волгограде спасли компанию на матрасах и кругах с уточкамиСмотреть фотографии
11:24
Только смелым покоряются моря: Волгоград отмечает День военно-морского флотаСмотреть фотографии
10:54
Редкое фото реконструируемой площади Павших Борцов показали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области премиальный седан протаранил грузовик: пострадали двоеСмотреть фотографии
09:58
Серафима Фокина завершила турнир в Калуге с серебряной наградойСмотреть фотографии
09:49
Стали известны подробности серьезного пожара на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Август еще покажет себя? Географ рассказал, ждать ли в Волгограде температурных аномалийСмотреть фотографии
08:58
«Ротор‑2» не воспользовался шансом в матче с «Зенитом» и проиграл 0:1Смотреть фотографии
08:48
Действовавший более 4-х часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:40
В Камышине простятся с бойцом СВО Александром КоротеевымСмотреть фотографии
08:20
Ночная атака дронов ВСУ обошла стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:04
«Новый способ заработка такой?»: автомобилисты пожаловались на разоряющую их камеру на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:30
Начало отпуска сдвигается: самолет из Антальи серьезно опоздает по пути в ВолгоградСмотреть фотографии
07:12
В Ростовской области задерживаются более 25 поездовСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область вновь окажется во власти экстремальной жарыСмотреть фотографии
06:26
На день рождения Волжского позвали солиста группы «Премьер министр»Смотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области ранним утром объявили о беспилотной опасностиСмотреть фотографии
01:08
«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира СуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
ФАС убрала препоны волгоградским аграриям для полива полейСмотреть фотографии
 