В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»





В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр Скрябин.

Бушующий со вчерашнего дня ветер срывал крыши многоквартирных домов, вырывал окна вместе с рамами, с легкостью опрокидывал остановки общественного транспорта, рекламные щиты и палатки на базах отдыха, передают корреспонденты портала «Привет.Ростов». О последствиях шквалистых и сносящих все на своем пути порывов сообщили и автомобилисты.

Наиболее серьезный удар непогода нанесла по энергетической инфраструктуре – по словам местных жителей, как минимум в 15 населенных пунктах Ростовской области пропало электричество и начались перебои с водой. По официальным сведениям администрации Ростова, в городе повалено более 172 деревьев, повреждены высоковольтные линии электропередачи.

Напомним, что из-за разгулявшейся в Ростове-на-Дону стихии на юге страны задерживаются более 25 поездов. В Волгоград с солидной задержкой прибыли три состава.

Во власти ураганного ветра на уходящей неделе оказался и хутор Манойлин Клетского района. Читатели ИА «Высота 102» сообщали, что ветром с жилых зданий сорвало крыши, пострадали и другие постройки, в которых хуторяне хранили корма.

Фото портала "Привет.Ростов"