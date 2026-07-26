



В Волгоградской области продлили действие штормового предупреждения. Вслед за Ростовом-на-Дону, где скорость сносящего все на своем пути ветра достигает 29 м/с, мощные порывы «догонят» и Волгоград.

Ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром до 25 м/с, предупреждают в РСЧС, ждут волгоградцев в первый день рабочей недели.

– В отдельных районах Волгоградской области непогода будет властвовать не только ночью, но и днем 27 июля, – отметили спасатели. – Будьте внимательны и осторожны.

После экстремального прогрева горожанам пообещали долгожданную передышку. По прогнозам синоптиков, уже завтра температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.

В соседнем Ростове-на-Дону стихия «правит балом» уже второй день. Мощнейший ветер, названный местными жителями «ураганом века», сносит крыши многоквартирных домов, опрокидывает остановки и рушит деревья. В регионе обесточено как минимум 15 населенных пунктов – в некоторых из них также наблюдаются перебои с водой. Из-за погоды и ее последствий в городе ввели режим ЧС.

Фото Павла Мирошкина