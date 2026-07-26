В Волгограде открыли «Стену памяти» погибшим на СВО морпехам





Трогательную «Стену памяти» с фотографиями и написанными художниками портретами погибших в зоне СВО морских пехотинцев открыли на нижней террасе набережной в День ВМФ.

– «Стена памяти» расположилась между легендарными бронекатерами БК-13 и БК-31, – рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Портреты современных героев – участников СВО из Волгограда и Волгоградской области написали преподаватели и студенты Института художественного образования ВГСПУ.





Празднование Дня военно-морского флота началось в Волгограде у бронекатера БК-13. Главные «виновники сегодняшнего торжества» – ветераны и представители Волгоградского Союза «Морпехи Сталинграда» – возложили цветы к стеле, посвященной речникам Волжской флотилии, сыгравшим немалую роль в Великой Отечественной войне.

Только после этого мужчины, для которых море – не только место для отдыха, разошлись вместе с сослуживцами в поисках прохладных и тенистых уголков в городе, с самого утра раскалившимся до 40 градусов.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"