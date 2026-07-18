В 17 населенных пунктах Волгоградской области на 4 дня отключат газ

Около двадцати населенных пунктов в Кумылженском районе Волгоградской области на 4 дня останутся без газа. По информации районной администрации, подача голубого топлива будет прекращена с 8:00 час. 20 июля до 14:00 час. 24 июля.
Ограничения связаны с проведением плановых работ газовиками. Под отключение попали станица Кумылженская, хутора Глушица, Обливский, Родионовский, Никитинский, Потаповский; Краснянский, Чиганаки-1, Чиганаки-2, Козлов, Седов, Точилкин, Суляевский, Ярской-1, Жуковский, Тюринский, Крапцовский.
Жителям рекомендуют на весь период отключения плотно закрыть краны перед плитами и котлами. И не оставлять без присмотра приборы в момент пуска.