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Расследования

В 17 населенных пунктах Волгоградской области на 4 дня отключат газ

Расследования 18.07.2026 06:40
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18.07.2026 06:40


Около двадцати населенных пунктов в Кумылженском районе Волгоградской области на 4 дня останутся без газа. По информации районной администрации, подача голубого топлива будет прекращена с 8:00 час. 20 июля до 14:00 час. 24 июля. 

Ограничения связаны с проведением плановых работ газовиками.  Под отключение попали станица Кумылженская, хутора Глушица, Обливский, Родионовский, Никитинский, Потаповский; Краснянский, Чиганаки-1, Чиганаки-2, Козлов, Седов, Точилкин, Суляевский, Ярской-1, Жуковский, Тюринский, Крапцовский.

Жителям рекомендуют на весь период отключения плотно закрыть краны перед плитами и котлами. И не оставлять без присмотра приборы в момент пуска.


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