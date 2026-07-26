



В Волгоградской области из-за экстремальной жары и мощного ветра усиливают противопожарные меры.

Собрав своих подчиненных в выходной день, губернатор Андрей Бочаров поручил быть готовыми к вызовам погоды, приведя все силы и средства в режим повышенной готовности. Из-за стихии, грозящей региону степными пожарами, в районах усилят контроль за соблюдением всех установленных правил.

Из-за жары противопожарный режим в Волгоградской области продлили до 21 августа. До этого времени жителям запретили заезжать или заходить в леса. Ограничения не распространяются лишь на сотрудников лесничеств, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также на правоохранителей.

Отметим, что в Волгоградской области продлили действие экстренного предупреждения. Метеорологи предупреждают о ливнях с грозой и штормовым ветром до 25 м/с, которые обрушатся на регион завтра, 27 июля.

Фото Павла Мирошкина