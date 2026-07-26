



Как выглядит лето? Огромные, будто «ватные» облака, заглядывающие в водную гладь небольшой речушки? Трава, выросшая по пояс и пьянящая своими ароматами? У каждого в голове рождается свой образ. Однако, не сомневаемся, что многие из вас согласятся. Лето – это россыпь подсолнухов, от которых буквально рябит в глазах. Кадры, к которым хочется возвращаться вновь и вновь, напитываясь летними красками, с корреспондентами ИА «Высота 102» поделился волгоградский фотограф Павел Сторчилов.





За подобным пейзажем не жаль проехать хоть несколько десятков, хоть несколько сотен километров. Ведь здесь, в этих полях, рождается ощущение тихого счастья. Ему абсолютно не важен наш социальный статус и прочие «взрослые» регалии. Ведь оно – родом из детства. Внезапно охватывающее все тело и разливающееся по нему теплом.





Эти бескрайние, неизмеримые просторы так прочно врезаются в память, что, устав от бытовых дел и рабочих задач, многие из нас мечтают сесть на машину, отключить уведомления в телефонах и ехать туда, где не нужно объяснять, как выглядит лето. Достаточно просто увидеть!





Фото Павла Сторчилова