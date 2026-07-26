Главное

ВТЗ трудоустроит выпускников второго потока «Профессионалитета» Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»
В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр...
Федеральные новости
 В Ростовской области задерживаются более 25 поездов
Более 25 поездов задерживаются в Ростовской области из-за обрушившейся на регион непогоды. – В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло...
Общество

Клад времен Золотой Орды обнаружили волгоградские археологи

Общество 26.07.2026 14:56
0
26.07.2026 14:56


Волгоградские археологи при раскопках на Водянском городище обнаружили клад времен Золотой Орды. В холщовом мешочке лежали сложенные стопкой медные монеты.

Раскопанный специалистами участок площадью 70 квадратных метров хранил немало следов истории – археологи подняли из земли фрагменты красноглиняной и кашинной поливной посуды, стеклянные бусы, изделия из кости. По крупицам собирая информацию о жизни людей в этих краях, исследователи, предположительно, нашли остатки дома середины XIV века, несколько хозяйственных ям и якорь для лодки, принадлежавший жителям золотоордынского города.

Наиболее важной находкой стал клад из 23 медных монет, спрятанный или потерянный горожанином в период смутного времени в Золотой Орде, – рассказал доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ Андрей Лапшин. – Монеты, которые были сложены стопкой, отчеканили при ханах Хызре и Мюриде в 1360-1363 годах в крупнейших городах Золотой Орды – Сарае и Гюлистане.


Работа, требующая огромных трудов и постоянной концентрации, не теряет популярности в наши дни. Напротив, загоревшись археологией однажды, многие волгоградцы уже не представляют себя без полевых выездов.

Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах – а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, – рассказывала археолог Анастасия Гущина. – Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.

В апреле в Волгоградском краеведческом музее показали редчайшие экспонаты, найденные настоящей легендой археологии Владиславом Мамонтовым. Знаменитый ученый около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию Волгоградского государственного социально-педагогического университета, которая теперь носит его имя. За время работы он совершил сотни выездов и даже в почтенном возрасте участвовал в раскопках с юношеским рвением . Студенты ВГСПУ знали – полевая практика с Владиславом Мамонтовым станет для них не просто полезным, но и поистине интересным времяпрепровождением.

Фото молодежного археологического клуба "Легенда" и ВГСПУ/Vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.07.2026 16:35
Общество 26.07.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 15:59
Общество 26.07.2026 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 14:56
Общество 26.07.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 14:28
Общество 26.07.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 14:12
Общество 26.07.2026 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 13:23
Общество 26.07.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 12:59
Общество 26.07.2026 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 12:28
Общество 26.07.2026 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 12:09
Общество 26.07.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 11:45
Общество 26.07.2026 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 11:24
Общество 26.07.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 10:54
Общество 26.07.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 09:28
Общество 26.07.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 08:48
Общество 26.07.2026 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2026 08:40
Общество 26.07.2026 08:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:35
«Мне важно заниматься делом, которое приносит пользу»: поступивший в войска БПС студент вышел на связь с одногруппникамиСмотреть фотографии
15:59
В центре Волгограда разобрали постамент памятника Александру НевскомуСмотреть фотографии
15:42
Драка на стадионе! Как команды Сталинграда и Симферополя 90 лет назад выясняли, кто сильнееСмотреть фотографии
15:27
В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»Смотреть фотографии
14:56
Клад времен Золотой Орды обнаружили волгоградские археологиСмотреть фотографии
14:28
«Не теряем надежды»: осужденный генерал Иван Попов готовит обращение в Верховный судСмотреть фотографии
14:12
Семь рейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде открыли «Стену памяти» погибшим на СВО морпехамСмотреть фотографии
12:59
У берега Волги выросло шестиэтажное здание Арбитражного суда: смотрим фотоСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде из-за ЧП в Ростовской области задерживаются три поездаСмотреть фотографии
12:09
Мошенники вернулись к старой схеме с забытыми в банкоматах картамиСмотреть фотографии
11:45
Стремительно неслись по течению: в Волгограде спасли компанию на матрасах и кругах с уточкамиСмотреть фотографии
11:24
Только смелым покоряются моря: Волгоград отмечает День военно-морского флотаСмотреть фотографии
10:54
Редкое фото реконструируемой площади Павших Борцов показали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области премиальный седан протаранил грузовик: пострадали двоеСмотреть фотографии
09:58
Серафима Фокина завершила турнир в Калуге с серебряной наградойСмотреть фотографии
09:49
Стали известны подробности серьезного пожара на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
Август еще покажет себя? Географ рассказал, ждать ли в Волгограде температурных аномалийСмотреть фотографии
08:58
«Ротор‑2» не воспользовался шансом в матче с «Зенитом» и проиграл 0:1Смотреть фотографии
08:48
Действовавший более 4-х часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:40
В Камышине простятся с бойцом СВО Александром КоротеевымСмотреть фотографии
08:20
Ночная атака дронов ВСУ обошла стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:04
«Новый способ заработка такой?»: автомобилисты пожаловались на разоряющую их камеру на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:30
Начало отпуска сдвигается: самолет из Антальи серьезно опоздает по пути в ВолгоградСмотреть фотографии
07:12
В Ростовской области задерживаются более 25 поездовСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область вновь окажется во власти экстремальной жарыСмотреть фотографии
06:26
На день рождения Волжского позвали солиста группы «Премьер министр»Смотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области ранним утром объявили о беспилотной опасностиСмотреть фотографии
01:08
«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира СуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
ФАС убрала препоны волгоградским аграриям для полива полейСмотреть фотографии
 