Клад времен Золотой Орды обнаружили волгоградские археологи





Волгоградские археологи при раскопках на Водянском городище обнаружили клад времен Золотой Орды. В холщовом мешочке лежали сложенные стопкой медные монеты.

Раскопанный специалистами участок площадью 70 квадратных метров хранил немало следов истории – археологи подняли из земли фрагменты красноглиняной и кашинной поливной посуды, стеклянные бусы, изделия из кости. По крупицам собирая информацию о жизни людей в этих краях, исследователи, предположительно, нашли остатки дома середины XIV века, несколько хозяйственных ям и якорь для лодки, принадлежавший жителям золотоордынского города.

– Наиболее важной находкой стал клад из 23 медных монет, спрятанный или потерянный горожанином в период смутного времени в Золотой Орде, – рассказал доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ Андрей Лапшин. – Монеты, которые были сложены стопкой, отчеканили при ханах Хызре и Мюриде в 1360-1363 годах в крупнейших городах Золотой Орды – Сарае и Гюлистане.





Работа, требующая огромных трудов и постоянной концентрации, не теряет популярности в наши дни. Напротив, загоревшись археологией однажды, многие волгоградцы уже не представляют себя без полевых выездов.

– Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах – а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, – рассказывала археолог Анастасия Гущина. – Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.

В апреле в Волгоградском краеведческом музее показали редчайшие экспонаты, найденные настоящей легендой археологии Владиславом Мамонтовым. Знаменитый ученый около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию Волгоградского государственного социально-педагогического университета, которая теперь носит его имя. За время работы он совершил сотни выездов и даже в почтенном возрасте участвовал в раскопках с юношеским рвением . Студенты ВГСПУ знали – полевая практика с Владиславом Мамонтовым станет для них не просто полезным, но и поистине интересным времяпрепровождением.

Фото молодежного археологического клуба "Легенда" и ВГСПУ/Vk.com