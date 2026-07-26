В Волгоградской области раньше времени зацвела вода: почему?





В Волгоградском водохранилище и Волге непривычно рано зацветает вода. По словам ихтиолога Сергея Яковлева, причиной тому стала небывалая активность сине-зеленых водорослей.

– Водохранилище «зацвело» уже сейчас. В Волге этот процесс заметен не так сильно из-за течения, – рассказывает Сергей Яковлев. – Однако, думаю, уже в скором времени мы увидим их «следы» и здесь. Почему их стало так много? Дело в необычайно щедром паводке, который длился в регионе дольше привычного. За счет волновой эрозии происходит разрушение берегов, размываются мелководья, и разнообразная органика, которая при увеличении температуры провоцирует развитие сине-зеленых водорослей, попадает в воду.

Отменить или хотя бы приостановить запущенный природой процесс в этом году уже не получится.

– Существует метод альголизации водоемов, когда в них добавляют планктонную формы зеленой водоросли - хлореллы, которая сокращает содержание питательных веществ, а также оказывает негативное воздействие на сами сине-зеленые водоросли, – отмечает Сергей Яковлев. – Двадцать лет проводили эксперименты и в Цимлянском водохранилище, и в других водоемах, которые доказали свою эффективность. А вот других надежных и проверенных методов за это время, увы, так и не появилось.

Из-за половодья, впервые за долгие годы щедро напоившего всю Волго-Ахтубинскую пойму, в природе сдвинулись многие графики. Так, с небольшим запозданием в озере в районе поселка Красный Буксир зацветут знаменитые лотосы. Подробнее рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина