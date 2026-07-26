



Первого августа части волгоградских пенсионеров пересчитают размер пенсии. Какие еще изменения ждут горожан в последний месяц лета, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Работающим пенсионерам - прибавить!

Социальный фонд России в начале августа проводит ежегодный перерасчет пенсий работающих волгоградцев без заявления от них. Итоговая сумма, отмечают в ведомстве, будет ограничена тремя пенсионными коэффициентами – стоимость одного составляет в 2026-м году 156,76 рублей с учетом индексации.

На прибавку в скором времени могут рассчитывать и пенсионеры, чьи накопления находятся в управлении СФР. С 1 августа размер их выплат вырастет на 17,3%. В Социальном фонде отмечают, что на перерасчет могут рассчитывать горожане, участвующие в программе софинансирования пенсионных накоплений, а также родители, направившие на пенсию свой материнский капитал.

Самозанятые получат больничный

Самозанятым волгоградцам выплатят компенсацию за больничный при условии, что они оплачивают налог на профессиональный доход, а также перечисляют в Соцфонд добровольные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности.





Деньги за пропущенные рабочие дни будут выплачивать только спустя полгода после внесения годового взноса или непрерывного перечисления ежемесячных выплат. В год самозанятые могут направлять либо 35, либо 50 тысяч рублей – в следующем году эти суммы изменятся пропорционально изменению МРОТ. Если волгоградцы желают разделить платеж, в месяц им придется платить 3,84% от годового платежа.

Уведомления от налоговой придут на «Госуслуги»

Чтобы горожане не пропускали «писем счастья» от налоговой инспекции, с 1 августа их начнут присылать в личный кабинет на «Госуслугах». Бумажные уведомления с прописанными в них суммами налогов продолжат отправлять по почте только тем, кто не имеет официально подтвержденного аккаунта на сервисе.

Вместе с уведомлениями - и новые платежки

С 1 августа жители Волгоградской области начнут получать квитки нового образца. Теперь в платежных документах разделят строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт», чтобы горожане могли понимать, на что конкретно идут их деньги.





Рассылка квитанций будет проходить до 5 числа каждого месяца. Расплатиться по счетам жителям придется строго до 15-го числа.

«Честный знак» расширяет «зону влияния»

В конце лета 2026-го в стране начнут маркировать колбасу, паштеты, готовые мясные блюда и консервы. Специальный знак на свою продукцию нанесут и производители некоторых видов одежды, а также средств индивидуальной защиты.

Фото из архива V102.ru