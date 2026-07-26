



Кратковременный «отрыв» погоды с 40 градусами на столбиках термометров вовсе не являются аномалией, заявил волгоградский географ Денис Солодовников. По его словам, два месяца лета прошли в Волгоградской области буквально по учебнику, уместившись в среднемноголетние температурные значения.

– Применительно к 2026 году говорить об аномальной жаре в Волгограде не приходится. Температура прошедшей части летнего сезона близка к многолетней норме. Июнь с точностью до 1/10 градуса соответствовал средним значениям – 21,6 градуса. Июль выдался примерно на 1 градус теплее устоявшихся показателей. Но погода здесь не ставила рекордов – максимальная температура за месяц равнялась 35,8 градусам, тогда как максимум для июля в Волгограде составляет 43 градуса, – комментирует заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. – Чемпионом же по этому показателю в нашем регионе является поселок Эльтон Палласовского района – здесь в отдельные годы наблюдалось до +45 в тени.

Несмотря на то, что подступающий август еще может показать свой нрав и прислать в регион поистине жаркие дни, освежающие летние ночи помогут природе восстановить баланс на покачнувшейся чаше весов.

– У волгоградцев есть все шансы избежать в этом году действительно аномальной жары, терроризирующей зарубежную Европу. Конечно, сильная жара может наблюдаться у нас и августе, а отдельные жаркие дни она возможна даже в сентябре. Но астрономические циклы неумолимы – продолжительность дня по сравнению с днем летнего солнцестояния (21 июня) уже сейчас сократилась более чем на 1 час, – подчеркивает Денис Солодовников. – В августе день продолжит сокращаться примерно на 3 минуты в сутки, и удлиняющаяся ночь позволяет городу остыть даже после сильной дневной жары.

Накануне выходных синоптики волгоградского ЦГМС выпустили экстренное предупреждение, сообщив о надвигающемся 40-градусном пекле. После экстремального «прогрева» Волгоград на несколько дней наберет в «легкие» освежающего воздуха – ожидается, что температура опустится до +30.

Фото Павла Мирошкина