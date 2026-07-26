



Архивную фотографию площади Павших Борцов показали в администрации Волгограда.

Кардинальных отличий площади «прежнего образца», снятой местным фотографом в 1952 году, от современной, конечно, не найти. Ровный асфальт, трибуны с флагами и еще совсем «юное» здание Драматического театра имени М.Горького ( ныне – Новый экспериментальный театр – Прим. редакции) на заднем фоне – таким центр города застыл в историческом кадре.

Спустя десятилетия здесь появятся памятник небесному покровителю Волгограда Александру Невскому. Позади главной парадной точки города «вырастет» храм Александра Невского. Однако атмосфера площади, строгой, могучей в своей минималистичной архитектуре, останется незыблемой.

Сегодня место, откуда тысячи туристов начинают свой путь по Волгограду, кардинально преображается. Сняв старый асфальт, подрядчик уложил монолитную плиту для последующей работы с брусчаткой. Памятник Александру Невскому после реставрации переедет на новое место – ближе к храму.

Фото из Госкаталога Музейного фонда РФ